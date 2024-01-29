Граница в Нарве: 31 иностранец вернулся в Россию в эти выходные, так и не сумев въехать в ЕС(5)
В прошедшие выходные через пограничный пункт „Нарва-1“ в Эстонию не пустили 31 иностранца. А гражданина Монголии уличили в нарушении визовых правил.
Мужчину, не соблюдающего визовые правила, оштрафовали, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Также в Эстонию за выходные не впустили 18 молдаван, четырех россиян, трех израильтян, одного украинца, трех корейцев, одного киргиза и одного гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели своего путешествия, или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в страну, они вернулись в Россию.
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