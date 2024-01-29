ОТ РЕДАКЦИИ | 24 февраля - день независимости Эстонии или день бойкота премьер-министром своей страны?

На протяжении последней недели в Эстонии много внимания привлекло решения президента Алара Кариса не приглашать на президентский прием 24 февраля весь состав Рийгикогу. Парламентарии, не получившие приглашения, ожидаемо возмутились и выразили свое недовольство, заявив, что это несправедливо и похоже на попытку Кариса отомстить в целом Рийгикогу и лично - Кае Каллас. Премьер-министр поддалась общему настроению и заявила, что на президенсткий прием она не пойдет. И напрасно, ведь 24 февраля это не праздник для отдельных эстонских партий или политиков, это день рождения Эстонской Республики.

Этот день имеет особенное значение для Эстонии: жители страны должны задуматься, какой была история Эстонии и через что пришлось пройти эстонскому народу, чтобы обрести свое независимое и суверенное государство. И вспомнить о тех, кто отдал все, включая собственную жизнь, за то, чтобы Эстония обрела свободу и независимость. Президентский прием - это не какое-то рядовое мероприятие советской эпохи, о котором затем подробно писала газета „Правда“ - на ее страницах публиковали фото лиц, находящихся у власти и, в зависимости от того, в какой очереди располагались фотографии того или иного политического деятеля, определялась степень его политического влияния.

Церемониал по случаю приема 24 февраля, особенно в части, когда президент, приветствуя гостей, подает каждому из них руку, довольно новый и появился в 1990-е годы. Жители Эстонии считают это мероприятие очень важным, это один из символов независимой Эстонии. В то же время следует понимать, что протокол мероприятия с течением времени может меняться, потому что он не регламентирован законом. При одном президенте порядок мероприятий такой, при следующем - может быть уже иным.