ОТ РЕДАКЦИИ | 24 февраля - день независимости Эстонии или день бойкота премьер-министром своей страны?
Президентский прием, который состоится 24 февраля - это не какая-нибудь рядовая вечеринка, которую можно пропустить из-за личных обид или неприязни. Это мероприятие, на котором отмечается День рождения Эстонской Республики.
На протяжении последней недели в Эстонии много внимания привлекло решения президента Алара Кариса не приглашать на президентский прием 24 февраля весь состав Рийгикогу. Парламентарии, не получившие приглашения, ожидаемо возмутились и выразили свое недовольство, заявив, что это несправедливо и похоже на попытку Кариса отомстить в целом Рийгикогу и лично - Кае Каллас. Премьер-министр поддалась общему настроению и заявила, что на президенсткий прием она не пойдет. И напрасно, ведь 24 февраля это не праздник для отдельных эстонских партий или политиков, это день рождения Эстонской Республики.
Этот день имеет особенное значение для Эстонии: жители страны должны задуматься, какой была история Эстонии и через что пришлось пройти эстонскому народу, чтобы обрести свое независимое и суверенное государство. И вспомнить о тех, кто отдал все, включая собственную жизнь, за то, чтобы Эстония обрела свободу и независимость. Президентский прием - это не какое-то рядовое мероприятие советской эпохи, о котором затем подробно писала газета „Правда“ - на ее страницах публиковали фото лиц, находящихся у власти и, в зависимости от того, в какой очереди располагались фотографии того или иного политического деятеля, определялась степень его политического влияния.
Церемониал по случаю приема 24 февраля, особенно в части, когда президент, приветствуя гостей, подает каждому из них руку, довольно новый и появился в 1990-е годы. Жители Эстонии считают это мероприятие очень важным, это один из символов независимой Эстонии. В то же время следует понимать, что протокол мероприятия с течением времени может меняться, потому что он не регламентирован законом. При одном президенте порядок мероприятий такой, при следующем - может быть уже иным.
В данном случае сравнение со старыми европейскими монархиями, где старательно, на протяжении веков, соблюдают все ритуалы и церемонии, конечно, не годится. Напомним уважаемому читателю, что до Алара Кариса президент Леннарт Мери тоже решился на такой шаг и не пригласил членов Рийгикогу на прием по случаю годовщины независимости Эстонской Республики. Президентский прием это не какая-нибудь рядовая вечеринка, которую можно и пропустить из-за личных обид или неприязни. Это мероприятие, на котором отмечается День рождения Эстонской Республики. И если глава правительства заявляет, что она не придет на этот прием, то возникает вопрос: кому она объявила бойкот - Алару Карису или Эстонской Республике? Не стоит подавать обществу намеки, что глава правительства не уважает собственное государство. 24 февраля - день, когда мы должны помнить о том, как добывалась независимость Эстонии. О том, что мы должны быть вместе и вместе противостоять вызовам, забыв о противоречиях и личных конфликтах.