МНЕНИЕ | Ложь коалиции - попытка снять с себя вину за забастовку учителей(1)
Начавшаяся 22 января забастовка учителей вызвала настоящую панику и переполох в правительстве: министры бросились перекладывать друг на друга ответственность за бездействие коалиции и нежелание искать выход из ситуации, и, как это часто бывает, стали искать, кого назначить виновным, чтобы не признавать собственные ошибки.
Взять хотя бы опубликованную в газете Õhtuleht статью депутата Рийгикогу от партии Eesti 200 Танеля Тейна „Местные самоуправления должны найти дополнительные средства, чтобы покрыть подорожание жизни. Ситуация в Таллинне сложная“, которая является очередным наглядным примером того, как правительство пытается свалить вину на кого-то другого. В этот раз козлом отпущения был назначен город Таллинн, а автор статьи попытался представить все так, будто именно мэрия столицы делает все неправильно.