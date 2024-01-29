МНЕНИЕ | Ложь коалиции - попытка снять с себя вину за забастовку учителей

Взять хотя бы опубликованную в газете Õhtuleht статью депутата Рийгикогу от партии Eesti 200 Танеля Тейна „Местные самоуправления должны найти дополнительные средства, чтобы покрыть подорожание жизни. Ситуация в Таллинне сложная“, которая является очередным наглядным примером того, как правительство пытается свалить вину на кого-то другого. В этот раз козлом отпущения был назначен город Таллинн, а автор статьи попытался представить все так, будто именно мэрия столицы делает все неправильно.