ФОТО | Холодно смотреть! Зачем молодые люди в Нарве ныряли в ледяную воду?

„Целью курса было дать ребятам через теоретическое и практическое обучение знания по спасению себя в сложной ситуации и дать молодежи получить опыт падения в ледяную воду. Нарвские представители молодежной дружины Кайтселийта остались довольны курсом и получили незабываемые эмоции (что определенно видно на фото)! После курса ребят на месте ждали передвижная сауна и горячий суп“, - написала в соцсетях Алетагузеская дружина Кайтселийта.