Новости Ида-Вирумаа
29.01.2024, 12:44

ФОТО | Холодно смотреть! Зачем молодые люди в Нарве ныряли в ледяную воду?

 
ФОТО: ROMAN VALUISKIHH | Kaitseliit

28 января для юных членов Кайтселийта в Нарве прошел курс по безопасности на воде от спасателей Нарвской спасательной команды.

„Целью курса было дать ребятам через теоретическое и практическое обучение знания по спасению себя в сложной ситуации и дать молодежи получить опыт падения в ледяную воду. Нарвские представители молодежной дружины Кайтселийта остались довольны курсом и получили незабываемые эмоции (что определенно видно на фото)! После курса ребят на месте ждали передвижная сауна и горячий суп“, - написала в соцсетях Алетагузеская дружина Кайтселийта.

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