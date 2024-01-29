29.01.2024, 12:44
ФОТО | Холодно смотреть! Зачем молодые люди в Нарве ныряли в ледяную воду?
ФОТО: | Kaitseliit
28 января для юных членов Кайтселийта в Нарве прошел курс по безопасности на воде от спасателей Нарвской спасательной команды.
„Целью курса было дать ребятам через теоретическое и практическое обучение знания по спасению себя в сложной ситуации и дать молодежи получить опыт падения в ледяную воду. Нарвские представители молодежной дружины Кайтселийта остались довольны курсом и получили незабываемые эмоции (что определенно видно на фото)! После курса ребят на месте ждали передвижная сауна и горячий суп“, - написала в соцсетях Алетагузеская дружина Кайтселийта.
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