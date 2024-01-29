Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

По данным телеграм-каналов Mash, Baza и Astra, беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода „Славнефть-ЯНОС“. Это случилось в 6:39 утра, пишет Shot. По его данным, возникший небольшой пожар потушили работники предприятия. По территории разбросало обломки беспилотника. Местные жители сообщили, что слышали взрыв.

Как сообщают „Вести“, сотрудники МЧС и правоохранительных органов оцепили завод. К предприятию приехали машины МЧС, скорой помощи, ГИБДД, а также автомобиль разминирования. Сотрудников завода отпустили домой, рассказал Astra один из работников.

Как отмечает Mash, это первый случай с начала полномасштабной войны в Украине, когда беспилотник атаковал объект в Ярославской области.

Также утром 29 января беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон нейтрализовали в Неклиновском районе. „В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере“, — сообщил глава региона. По его словам, здание законсервировано на зиму. Пострадавших нет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы, установленная на нефтеперерабатывающем заводе „Славнефть-ЯНОС“, предотвратила атаку беспилотника. „Пострадавших нет, возгорания нет“, — заявил губернатор.

После начала полномасштабной войны украинские и российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. Так, по данным ВСУ, в ночь на 29 января российская армия выпустила по Украине восемь беспилотников типа „Шахед“ (их сбили), а также нанесла ракетный удар (о последствиях не сообщается).

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