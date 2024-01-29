ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии „Новые люди“ Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

На выборы Путин идет как самовыдвиженец. При этом его официально поддерживает партия „Единая Россия“.

Владимир Путин объявил о выдвижении кандидатом в президенты на пятый срок 8 декабря, 18 декабря он подал документы в ЦИК.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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