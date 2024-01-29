Россиян, сдающих недвижимость в Эстонии, могут начать штрафовать

Из документа следует, что резидент России, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, сдавал их в аренду немецким компаниям. Он получал арендные платежи на иностранный валютный счет. Налоговики сочли гражданина предпринимателем, а его валютную выручку — незаконной, так как платежи приходили не в российский банк. В итоге гражданина оштрафовали на 30% от суммы полученных платежей.

Свою позицию налоговая аргументирует тем, что валютный резидент, который сдает в аренду несколько коммерческих помещений за рубежом, осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку это „систематическое получение прибыли“.

Из документа следует, что ИП, которым сочли гражданина, с точки зрения валютного контроля считается юрлицом. И к нему должны применяться соответствующие нормы. „Положения, <…> разрешающие физлицам — резидентам зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений, не распространяются на деятельность ИП, связанную с получением прибыли от ведения предпринимательской деятельности“, — говорится в документе.

По требованиям валютного регулирования юрлица обязаны производить валютные операции „через банковские счета в уполномоченных банках“ — тех, что находятся в России.

С прошлого года налоговая служба усилила мониторинг зарубежных операций россиян на фоне релокации и трудностей с обменом финансовой и налоговой информацией с другими странами.

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