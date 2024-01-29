Суд в Москве заочно арестовал Марию Певчих

Суд также заочно арестовал ведущего ютьюб-канала „Популярная политика“ Дмитрия Низовцева, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и главу социологической службы ФБК Анна Бирюкову.

Певчих, Ярмыш и Низовцева обвиняют в распространении „фейков“ о российской армии. Также Певчих обвиняют в организации „экстремистского“ сообщества, а Ярмыш, Низовцева и Бирюкову — в участии в „экстремистском“ сообществе. Кроме того, Певчих вменяют вандализм, а Бирюковой — оправдание терроризма.

В отношении восьми соратников Алексея Навального, в том числе Певчих, Низовцева и Бирюкову, в 2022 году возбудили уголовные дела о „фейках“ об армии РФ. Предполагалось, что поводом для дел стали их высказывания во время эфиров на канале „Популярная политика“ об убийствах мирных жителей Украины. Дело об „экстремизме“ против сотрудников ФБК ведут с 2021 года.

С декабря 2023 года, как пишет „Медиазона“, Певчих, Низовцев и Бирюкова находятся в розыске. Ярмыш объявили в розыск в марте 2022 года в связи с другим уголовным делом — о подстрекательстве к нарушению ковидных ограничений.

Основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об „экстремизме“.

Власти РФ несколько лет преследуют сторонников Алексея Навального. В октябре 2023 года суд арестовал троих адвокатов, защищавших Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в „экстремистском“ сообществе. Адвокатам вменили то, что они передавали из колонии письма Навального его соратникам.

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