„Среди них есть и женщины…“ В прошлом году на рейсах Москва-Рига выявлено около 300 лиц, угрожающих нацбезопасности Латвии

Госпогранохрана, Служба государственной безопасности (СГБ) и перевозчик Ecolines тесно сотрудничают в целях выявления потенциально рискованных пассажиров. В прошлом году на пункте пересечения границы в Терехово в Латвию „завернули“ 1237 граждан третьих стран, и четверть из них — из-за угрозы национальной безопасности. Некоторые из них пытались попасть в Латвию на автобусе, и в основном это были граждане РФ и Беларуси, пишет латвийский Delfi.

„Внутренняя безопасность — очень актуальный вопрос. Гражданам третьих стран, которых считают угрозой национальной безопасности, запрещают въезд. В прошлом году таких лиц было около 300. В этом году пока таких случаев не зафиксировано“, — рассказал программе начальник Тереховского КПП Алексей Какаулин.

Среди этих людей не было переодетых в гражданскую одежду боевиков, наемников. Каковы же в таком случае эти потенциальные риски национальной безопасности? В Службе госбезопасности этот вопрос комментировать не стали, а Какаулин отметил, что эти люди не обязательно мужчины.

„Есть и женщины. Возраст от 18 до 50 лет. Есть случаи, когда и 60-летним отказывали во въезде, видя угрозу национальной безопасности“, — говорит он.

Государственная пограничная охрана считает свое сотрудничество с Ecolines успешным. Информация о подозрительных лицах поступает заранее, в автобусах Москва-Рига проверяют каждого пассажира и его багаж.

„Пограничник берет у каждого человека документ, проводит собеседование и профилирование. Если есть подозрения, что человек что-то скрывает или пытается ввести в заблуждение относительно цели поездки, значит, есть основания для углубленной проверки“, — рассказал начальник КПП.

Если автобусные рейсы в Россию и обратно связаны с рисками, то почему они вообще разрешены? В Автотранспортной дирекции рассказали, что этот вопрос обсуждался с экспертами Министерства сообщения.