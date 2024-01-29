De facto: В деле о сотрудничестве граждан Латвии с ФСБ РФ выявлен возможный заказчик

Передача информирует, что по соответствующему уголовному делу в прошлом году были арестованы бизнесмен Игорь Бобырь (скончался в заключении под стражей в Лиепае), бывший полицейский Райтис Долговс и адвокат Александр Рябыкин.

В начале января De facto получило анонимное электронное письмо с двумя прикрепленными фотографиями. На одном снимке - мужчина, которого предположительно зовут Алексей Стовбун, обнимал женщину. Он был одет в белую футболку с символом ФСБ на груди.

На другом снимке тот же Стовбун позировал для селфи в летнем кафе с умершим в прошлом году в заключении латвийским бизнесменом Игорем Бобырем, которого Служба Госбезопасности подозревала в оказании помощи иностранному государству в деянии, направленном против Латвии.

Собранная передачей информация – как публичная, так и неофициальная – подтверждает, что мужчина на фотографии действительно является гражданином РФ Алексеем Стовбуном и что он связан с расследованием СГБ относительно деятельности против безопасности Латвии.

De facto сообщает, что гражданин РФ Стовбун имеет отношение к вышеупомянутому расследованию Службы государственной безопасности о „деятельности, осуществляемой по поручению ФСБ и направленной против безопасности латвийского государства и его граждан“.

Программа также выяснила, что Стовбун, возможно, связанный с российской спецслужбой, „поддерживал контакты с прокремлевскими активистами в Италии и Сербии“.

Адвокат Бобыря Алла Барбаш подтвердила программе, что Стовбун давал письменные показания по упомянутому уголовному делу.

В СГБ заявили, что продолжают досудебное расследование по этому уголовному делу, а указанный гражданин России им известен. При этом СГБ от дальнейших комментариев воздержалась.

Алексей Стовбун не ответил на вопросы, отправленные ему передачей De facto.