В Европе стремительно распространяется корь. Как с этим в Эстонии?(4)
В Европе стремительно распространяется корь. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в странах Европейского региона было зарегистрировано в 45 раз больше случаев заражения, чем годом ранее. Опасность грозит и жителям Эстонии: с каждым годом процент вакцинированных от этой болезни снижается, пишет RusERR.
Многие жители Эстонии теперь уже толком и не знают, что такое корь, говорит семейный врач Пирет Роспу. Однако еще несколько десятилетий назад ей болели почти все дети планеты. Выживали не все.
„Корь - это температура выше 40 градусов и мелкая красная сыпь. Частые осложнения - воспаление легких и глаз, что в тяжелых случаях может привести к слепоте, а также воспалению мозговых оболочек, которое может обернуться смертью“, - объяснила семейный врач Пирет Роспу.
Почти полностью извести корь помогла массовая вакцинация, начавшаяся в 60-е. Но сейчас, в 21 веке, болезнь возвращается. По данным ВОЗ, если в позапрошлом году в Европейском регионе (туда входят все страны Европы, Россия и некоторые азиатские государства) зарегистрировали 941 случай заражения, то в прошлом году - 42 200.
Пока распространения кори в Эстонии удавалось избежать. Но это только пока, говорят эксперты. По данным ВОЗ, для безопасности общества минимум 95% населения должны быть вакцинированы двумя дозами.
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