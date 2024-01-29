В Европе стремительно распространяется корь. Как с этим в Эстонии?

Многие жители Эстонии теперь уже толком и не знают, что такое корь, говорит семейный врач Пирет Роспу. Однако еще несколько десятилетий назад ей болели почти все дети планеты. Выживали не все.

„Корь - это температура выше 40 градусов и мелкая красная сыпь. Частые осложнения - воспаление легких и глаз, что в тяжелых случаях может привести к слепоте, а также воспалению мозговых оболочек, которое может обернуться смертью“, - объяснила семейный врач Пирет Роспу.

Почти полностью извести корь помогла массовая вакцинация, начавшаяся в 60-е. Но сейчас, в 21 веке, болезнь возвращается. По данным ВОЗ, если в позапрошлом году в Европейском регионе (туда входят все страны Европы, Россия и некоторые азиатские государства) зарегистрировали 941 случай заражения, то в прошлом году - 42 200.

Пока распространения кори в Эстонии удавалось избежать. Но это только пока, говорят эксперты. По данным ВОЗ, для безопасности общества минимум 95% населения должны быть вакцинированы двумя дозами.

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