Большая часть деятельности была направлена против Эстонии: электронная переписка евродепутата Татьяны Жданок указывает на ее сотрудничество с ФСБ

Дмитрий Гладей, которому сейчас 74 года, не просто гражданин России и не просто близкий друг Жданок, которая уже 20 лет служит депутатом Европарламента. Это сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ), публичный профиль которого связан с российскими „организациями по наблюдению за выборами“. Например, одна из его общественных должностей была в „Международном институте мониторинга развития демократии“, учрежденном Парламентской ассамблеей СНГ, где он занимал должность директора.

...Ровно за год до запланированной встречи на вокзале Брюсселя Жданок отправила Гладею по электронной почте два документа. Первым из них был проект повестки дня запланированной в Таллинне и Нарве конференции, а вторым – проект пресс-релиза об этой же конференции.

„Пожалуйста, как можно скорее отправьте Д.Г. информацию, прикрепленную в виде двух файлов“, — говорится в сопроводительном письме Жданок. Согласно повестке дня, 7 и 8 октября того же года в Нарве прошел семинар и мастер-класс на тему „Русскоязычные Евросоюза: опыт работы с муниципальными учреждениями“.

Двухдневная программа началась с пресс-конференции в отеле „Олимпия“ в Таллинне, после чего автобус отвез участников в Нарву, где они впервые встретились с представителями общественных организаций русскоязычного населения Северо-Восточной Эстонии в Доме культуры „Ругодив“. Согласно повестке дня, первое пленарное заседание конференции открыла Жданок как президент Союза политических партий, представляющих русскоязычных жителей ЕС. Тогда, например, слово взяли тогдашний заместитель председателя Русской партии в Эстонии, нарвский политик Геннадий Афанасьев и еще один известный пророссийский политик из Латвии Мирослав Митрофанов.

Жданок и Гладей общались постоянно и на протяжении многих лет. Евродепутат направляла контактному лицу в ФСБ проекты, планы и пресс-релизы. Встречи организовывались и в Европе, но их содержание в электронных письмах ни разу не обсуждалось.