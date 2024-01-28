Большая часть деятельности была направлена против Эстонии: электронная переписка евродепутата Татьяны Жданок указывает на ее сотрудничество с ФСБ(23)
В распоряжение Eesti Päevaleht попали электронные письма, которые подтверждают, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок в течение многих лет сообщала о своей деятельности контактам российской спецслужбы ФСБ, отправляла планы действий и просила деньги для организации мероприятий влияния. Махинации Жданок и ФСБ напрямую влияют на деятельность в Эстонии.
Дмитрий Гладей, которому сейчас 74 года, не просто гражданин России и не просто близкий друг Жданок, которая уже 20 лет служит депутатом Европарламента. Это сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ), публичный профиль которого связан с российскими „организациями по наблюдению за выборами“. Например, одна из его общественных должностей была в „Международном институте мониторинга развития демократии“, учрежденном Парламентской ассамблеей СНГ, где он занимал должность директора.
...Ровно за год до запланированной встречи на вокзале Брюсселя Жданок отправила Гладею по электронной почте два документа. Первым из них был проект повестки дня запланированной в Таллинне и Нарве конференции, а вторым – проект пресс-релиза об этой же конференции.
„Пожалуйста, как можно скорее отправьте Д.Г. информацию, прикрепленную в виде двух файлов“, — говорится в сопроводительном письме Жданок. Согласно повестке дня, 7 и 8 октября того же года в Нарве прошел семинар и мастер-класс на тему „Русскоязычные Евросоюза: опыт работы с муниципальными учреждениями“.
Двухдневная программа началась с пресс-конференции в отеле „Олимпия“ в Таллинне, после чего автобус отвез участников в Нарву, где они впервые встретились с представителями общественных организаций русскоязычного населения Северо-Восточной Эстонии в Доме культуры „Ругодив“. Согласно повестке дня, первое пленарное заседание конференции открыла Жданок как президент Союза политических партий, представляющих русскоязычных жителей ЕС. Тогда, например, слово взяли тогдашний заместитель председателя Русской партии в Эстонии, нарвский политик Геннадий Афанасьев и еще один известный пророссийский политик из Латвии Мирослав Митрофанов.
Жданок и Гладей общались постоянно и на протяжении многих лет. Евродепутат направляла контактному лицу в ФСБ проекты, планы и пресс-релизы. Встречи организовывались и в Европе, но их содержание в электронных письмах ни разу не обсуждалось.
То, что Жданок участвует во влиянии и раскольнической деятельности России и помогает организовать ее как в Эстонии, так и в других странах Балтии, спецслужбам Эстонии и Латвии давно было ясно. Например, Жданок „дебютировала“ в ежегоднике КаПо в 2004 году и с тех пор является одним из „постоянных клиентов“ ежегодника. Однако пока, по крайней мере, публично не было представлено никаких доказательств, напрямую связывающих евродепутата с деятельностью ФСБ.
„Деятельность Жданок в Эстонии является частью скоординированной раскольнической деятельности Кремля. Из прошлого уже известно, что Кремль относится к странам Балтии как к единому региону, для его разделения используется один и тот же шаблон, и часто в этом участвуют одни и те же люди и организации“, - прокомментировал глава КаПо Харрис Пуусепп.
Подробности и обстоятельства расследования скоро будут доступны в полном объеме на портале RusDelfi.
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