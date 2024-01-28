В ООН накажут сотрудников, причастных к нападению на Израиль

Организация Объединенных Наций призвала страны, приостановившие финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), пересмотреть свое решение, обещая наказать сотрудников, причастных к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. „Хотя я понимаю их озабоченность - я сам был в ужасе от этих обвинений, - я решительно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР“, - заявил в воскресенье, 28 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заверил, что каждый сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.

По словам Гутерриша, речь может идти об уголовном преследовании. Агентство Reuters отмечает, что до этого в ООН редко доходит, поскольку большинство ее сотрудников пользуются так называемым функциональным иммунитетом, который может снять генсек ООН.

Как сообщил Гутерриш, из 12 сотрудников БАПОР, обвиняемых в причастности к нападению, девять уже уволены, один погиб, а личности двух других выясняются.

Пересмотреть свои решения об отказе от финансирования БАПОР, прежде чем оно „будет вынуждено приостановить свою гуманитарную помощь“, призвал и Филиппе Лаззарини, генеральный комиссар этого агентства. „От этой поддержки зависят жизни людей в секторе Газа, а также региональная стабильность“, - говорится в заявлении Лаззарини.

Девять стран приостановили финансирование БАПОР

После заявлений Израиля о том, что 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению террористической организации ХАМАС 7 октября, уже девять стран, включая главных доноров США и Германию, приостановили финансирование агентства. В их число вошли также Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Финляндия и Швейцария. В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводится расследование.