ФОТО | Ралли Монте-Карло: Победу одержал бельгиец, Тянак финишировал четвертым
Новый сезон чемпионата мира по ралли начался с этапа в Монте-Карло. Эстонский экипаж команды в составе Отта Тянака и Мартина Ярвеоя вернувшиеся в Hyundai, финишировали четвертыми. По новой системе начисления очков эстонский экипаж набрал 15 очков. В первом этапе нового сезона доминировал партнер Тянака по команде Тьерри Нёвиль, который одержал победу, набрал максимальные 30 очков.
Победителем этапа в Монте-Карлл стал бельгийский гонщик Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвиль, который к концу этапа опередил француза Себастьена Ожье (Toyota) на 16,1 секунды. Нёвиль выиграл все три воскресных спецучастка. Товарищ Ожье по команде Элфин Эванс из Великобритании финишировал третьим (+45,2). За тройкой лидеров следуют Тянак (+1,59,8), Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) (+3,36,9) и товарищ Тянака по команде Андреас Миккельсен (+5,34,6).
В общем зачете Нёвиль набрал 30 очков, за ним следуют Ожье (24 очка), Эванс (21 очко) и Тянак (15 очков).
Монте-Карло (топ-10):
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