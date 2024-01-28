ФОТО | Ралли Монте-Карло: Победу одержал бельгиец, Тянак финишировал четвертым

Победителем этапа в Монте-Карлл стал бельгийский гонщик Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвиль, который к концу этапа опередил француза Себастьена Ожье (Toyota) на 16,1 секунды. Нёвиль выиграл все три воскресных спецучастка. Товарищ Ожье по команде Элфин Эванс из Великобритании финишировал третьим (+45,2). За тройкой лидеров следуют Тянак (+1,59,8), Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) (+3,36,9) и товарищ Тянака по команде Андреас Миккельсен (+5,34,6).