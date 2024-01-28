ВИДЕО | В Лувре радикальные экоактивистки облили супом „Мону Лизу“

В Париже радикальные экоактивистки в воскресенье, 28 января, совершили акт вандализма против „Моны Лизы“ Леонардо да Винчи. Шедевр мировой живописи, находящийся в Лувре в особом зале, облили супом.

„Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна!“, - прокричали две женщины, устроившие акцию. Об этом сообщает издание Le Parisien. Одна из женщин, сняв черное пальто, оказалась в белой майке с надписью „Riposte alimentaire“ (примерный перевод „Пищевое возмездие“).

Издание отмечает, что сама картина не пострадала - ее защищает бронированное стекло. Случаи подобного вандализма участились в последние годы. Ответственность за них часто брала на себя экологическая организация Just stop oil („Просто остановите нефть“). Несколько таких атак произошло в Лондонской галерее. В октябре 2022 года активисты этого движения залили там томатным супом картину „Подсолнухи“ Винсента Ван Гога. В ноябре 2023 года они разбили защитное стекло картины Диего Веласкеса „Венера с зеркалом“.

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