Греция передаст Украине пакет вооружений

Правительство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения, сообщило в воскресенье, 28 января, греческое издание Kathimerini. Минобороны поручено обеспечить отправку в Украину вооружения, которое больше не используется греческой армией. Содержание пакета помощи не раскрывается. На вооружении Греции находятся, в частности, советские системы ПВО „Тор“, „Оса“, С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

27 января государственный департамент США одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на сумму 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части. Решение Госдепа в течение 30 дней должен одобрить Конгресс.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису призвал передать или продать Украине оружие в обмен на дополнительную помощь от Вашингтона на 200 млн долларов.

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