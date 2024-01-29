Мнение
29.01.2024, 10:02

Директор гимназии Козе Мартин Медар: финансирование школ и поддержка зарплат учителей должны быть изменены

 
Мартин Медар
Директор гимназии Козе
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Финансирование школ и поддержка заработной платы учителей должны стать более прозрачными для школ.

Все больше дискуссий ведется о том, как сделать финансирование школ и зарплаты учителей более прозрачными и целевыми. Государство выплачивает местным органам власти субсидию на содержание общеобразовательных школ, размер которой зависит от многих факторов. Часто такая система распределения остается неясной и вызывает вопрос: является ли гибкость грантового фонда преимуществом или, скорее, угрозой для функционирования системы образования?

Фонд поддержки должен адресно выплачивать пособия. В настоящее время пособие, направляемое государством на содержание общеобразовательных школ, распределяется между органами местного самоуправления на основе нескольких критериев. Выплата пособия в основном зависит от количества учащихся. Таким образом, можно предположить, что школа с большим количеством учеников получит и больший объем поддержки со стороны государства.

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