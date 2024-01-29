Директор гимназии Козе Мартин Медар: финансирование школ и поддержка зарплат учителей должны быть изменены

Все больше дискуссий ведется о том, как сделать финансирование школ и зарплаты учителей более прозрачными и целевыми. Государство выплачивает местным органам власти субсидию на содержание общеобразовательных школ, размер которой зависит от многих факторов. Часто такая система распределения остается неясной и вызывает вопрос: является ли гибкость грантового фонда преимуществом или, скорее, угрозой для функционирования системы образования?