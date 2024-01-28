Стрельба на воскресной католической службе в Стамбуле: убит один человек

Стрельба началась около 11:40 по местному времени (08:40 по Гринвичу) в церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер.

Мотив преступления пока неясен, однако турецкие чиновники предполагают, что нападение было направлено против человека, который и стал его жертвой.

Как показывают кадры с камер наружного наблюдения, обнародованные турецкими СМИ, в момент, когда в церковь вошли двое вооруженных людей в масках, верующие стояли лицом к алтарю.

Судя по всему, подозреваемые шли за человеком в черной одежде, который только что вошел в церковь.

После того, как они открыли огонь и нанесли жертве смертельные ранения, оба подозреваемых спокойно покинули место преступления. Они пока не найдены.

О погибшем человеке известно пока не слишком много. Министр внутренних дел Турции Али Йерликая, который побывал на месте происшествия, назвал только его инициалы: С. T.

Дядя убитого рассказал местным СМИ, что ему было 52 года и он в ближайшее время намеревался стать христианином, но креститься пока не успел. Еще один родственник заявил, что этот человек страдал от психического расстройства и не мог быть целью нападения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением и заявил, что убийцы будет найдены „в течение 24 часов“.

Церковь, в которой произошло убийство, была построена в XIX веке и расположена около рыбного рынка, неподалеку от Босфора, в европейской части Стамбула.

Мэр города Экрем Имамоглу написал в соцсети Х (бывший твиттер): „Мы никогда не позволим осуществить намерения тех, кто пытается разрушить наше единство и мир, нападая на религиозные объекты в нашем городе“.

Папа римский Франциск также отреагировал на происшествие и выразил солидарность с прихожанами церкви Святой Марии во время своей еженедельной службы в Ватикане.

В Турции крайне редко происходят нападения на христиан. По словам Имамоглу, мусульмане и христиане в этом районе живут в согласии, и местные жители были потрясены убийством.

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