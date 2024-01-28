В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры

„На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона“, — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В МЧС уточнили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 10:58. „По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит выход дыма из-под кровли административного здания. Информация уточняется. Предварительно пострадавших нет. В реагировании задействованы 14 единиц техники (62 человека личного состава)“, — заявили в ведомстве.

Примерно через два с половиной часа после начала пожара МЧС отчиталось о его ликвидации. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, 50 человек были эвакуированы. Все спектакли 28 января отменены „для завершения работ МЧС после пожара“.

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