Вратарь сборной Эстонии стал одноклубником Йоонаса Тамма в Болгарии

27-летний Игонен начинал сезон в другом клубе высшего дивизиона болгарского футбола „Хебыре“, но во время зимнего перерыва в чемпионате вратарь проявил себя в „Ботеве“. Там эстонский вратарь произвел настолько хорошее впечатление, что клуб подписал с ним контракт на два с половиной года. По словам представителей команды, Игонен успешно прошел медицинское обследование и может выйти на поле в воскресном товарищеском матче против датского „Вайле“.

Игонен, воспитанник ласнамяэского „Аякса“ и дебютировал в высшей лиге чемпионате Эстонии в составе „Инфонета“, а также защищал цвет таллиннской „Флоры“. За границей ранее он выступал за норвежский „Лиллестрём“ и польский „Подбескидзе“. В минувшем году Игоген отыграл в составе „Хебыра“ в 15 матчах, в пяти из которых отыграл на ноль. Игонен защищал ворота сборной Эстонии в 14 матчах.

В то время как бывшая команда Игонена „Хебыр“ занимает 12-е место в болгарской первой лиге (высший дивизион болгарского футбольного чемпионата), „Ботев“ - восьмое.

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