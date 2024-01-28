Охотники за дронами хуситов. Жизнь и служба на военных кораблях США в Красном море

Война разразилась после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате чего были убиты 1200 мирных жителей, а еще 250 человек были взяты в заложники.

Воздушные атаки хуситов начались после того, как Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа, в ходе которой (по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС) убиты 25700 палестинцев, по большей части женщины и дети.

Капитан рассказывает, что уже сбил несколько из них. „Хуситы запускали множество одноразовых ударных дронов с юга Красного моря на север, — добавляет он. — В воздухе было тесно: они летели рядом с нами, над нами, а потом и на нас“.

„Мы переоборудовали „Харриер“ для противовоздушной обороны, — говорит Эрхарт. — Мы загрузили его ракетами, и теперь он является нашим ответом в борьбе с одноразовыми дронами“.

Вообще-то истребитель-бомбардировщик „Харриер“ предназначен для атак на наземные цели, но годится и для охоты за дронами-камикадзе.

„Я и подумать не мог, что нам придется этим заниматься“, — говорит один из них, капитан Эрл Эрхарт.

Это один из первых американских боевых кораблей, передислоцированный в Красное море для защиты гражданских судов, которые атакуют хуситы, шиитская военизированная группировка, активно поддерживаемая Ираном.

„Батаан“ оснащен практически всем необходимым для десантных операций: бронетехникой, самолетами и вертолетами. В его задачу входит быстрая доставка морских пехотинцев на берег. На его борту несут службу 2400 военнослужащих 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты США .

Реактивный истребитель с ревом проносится по палубе универсального десантного корабля „Батаан“ и исчезает в кромешной ночной тьме, отправляясь на выполнение очередного задания.

Корреспондент Би-би-си Нафисе Конавар получила редкую возможность побывать на двух американских военных кораблях, дислоцированных в Средиземном море. Она встретилась с членами экипажей, которые выполняют задачу по защите коммерческих судов в этом регионе.

После обострения ситуации в Красном море США инициировали создание коалиции (которую открыто поддерживают 10 стран) для защиты коммерческого судоходства.

То, как быстро это произошло, наглядно демонстрирует, насколько важен Суэцкий канал для международной торговли. Ежегодно через него следуют порядка 17 000 торговых судов, каждое из которых должно миновать Баб-эль-Мандебский пролив у границ Йемена. Стоимость же перевозимых ими товаров составляет 10% мировой торговли, что соответствует примерно одному триллиону долларов США.

Если атаки хуситов не прекратятся, то морские торговые пути из Восточной Азии в Европу вновь пойдут вокруг Африки. Это увеличит путь судов с 25 до 34 дней, что, в свою очередь, приведет к значительному увеличению стоимости перевозок.

Командир подразделения морской пехоты, дислоцированного на „Батаане“, полковник Деннис Сэмпсон объясняет, почему в этот район было переброшено так много военных кораблей, включая авианосную группу во главе с авианосцем „Дуайт Д. Эйзенхауэр“.

„Эти действия наглядно демонстрируют нашим партнерам и союзникам, что мы готовы обеспечивать безопасность и стабильность на морях. Кроме того, это является и сдерживающим фактором для любого потенциального противника“, — говорит он.

Сейчас „Батаан“ находится в восточном Средиземноморье. Он ушел из Красного моря в конце декабря, до того, как в январе США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Однако пока что эти удары желаемого результата не принесли.

Хуситы продолжают атаки ракетами и беспилотниками, расширив круг своих целей на коммерческие суда и военные корабли, которые, как они утверждают, связаны с США и Британией. Похоже, что это продлится как минимум до тех пор, пока не закончится война в секторе Газа.

При этом эскалация напряженности постепенно перекидывается на весь ближневосточный регион. Поддерживаемые Ираном военизированные группировки уже совершили несколько ударов по территории Израиля и по американским силам в Ираке и Сирии.