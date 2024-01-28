Охотники за дронами хуситов. Жизнь и служба на военных кораблях США в Красном море
Соединенные Штаты и Британия продолжают наносить удары по формированиям и военным объектам хуситов в Йемене. Несмотря на это, хуситы по-прежнему атакуют коммерческие суда в Красном море, сообщает русская служба Би-би-си.
Корреспондент Би-би-си Нафисе Конавар получила редкую возможность побывать на двух американских военных кораблях, дислоцированных в Средиземном море. Она встретилась с членами экипажей, которые выполняют задачу по защите коммерческих судов в этом регионе.
Реактивный истребитель с ревом проносится по палубе универсального десантного корабля „Батаан“ и исчезает в кромешной ночной тьме, отправляясь на выполнение очередного задания.
„Батаан“ оснащен практически всем необходимым для десантных операций: бронетехникой, самолетами и вертолетами. В его задачу входит быстрая доставка морских пехотинцев на берег. На его борту несут службу 2400 военнослужащих 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты США.
Это один из первых американских боевых кораблей, передислоцированный в Красное море для защиты гражданских судов, которые атакуют хуситы, шиитская военизированная группировка, активно поддерживаемая Ираном.
Пилоты „Батаана“ получили приказ сбивать дроны.
„Я и подумать не мог, что нам придется этим заниматься“, — говорит один из них, капитан Эрл Эрхарт.
Вообще-то истребитель-бомбардировщик „Харриер“ предназначен для атак на наземные цели, но годится и для охоты за дронами-камикадзе.
„Мы переоборудовали „Харриер“ для противовоздушной обороны, — говорит Эрхарт. — Мы загрузили его ракетами, и теперь он является нашим ответом в борьбе с одноразовыми дронами“.
Капитан рассказывает, что уже сбил несколько из них. „Хуситы запускали множество одноразовых ударных дронов с юга Красного моря на север, — добавляет он. — В воздухе было тесно: они летели рядом с нами, над нами, а потом и на нас“.
Воздушные атаки хуситов начались после того, как Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа, в ходе которой (по данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС) убиты 25700 палестинцев, по большей части женщины и дети.
Война разразилась после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в результате чего были убиты 1200 мирных жителей, а еще 250 человек были взяты в заложники.
После обострения ситуации в Красном море США инициировали создание коалиции (которую открыто поддерживают 10 стран) для защиты коммерческого судоходства.
То, как быстро это произошло, наглядно демонстрирует, насколько важен Суэцкий канал для международной торговли. Ежегодно через него следуют порядка 17 000 торговых судов, каждое из которых должно миновать Баб-эль-Мандебский пролив у границ Йемена. Стоимость же перевозимых ими товаров составляет 10% мировой торговли, что соответствует примерно одному триллиону долларов США.
Если атаки хуситов не прекратятся, то морские торговые пути из Восточной Азии в Европу вновь пойдут вокруг Африки. Это увеличит путь судов с 25 до 34 дней, что, в свою очередь, приведет к значительному увеличению стоимости перевозок.
Командир подразделения морской пехоты, дислоцированного на „Батаане“, полковник Деннис Сэмпсон объясняет, почему в этот район было переброшено так много военных кораблей, включая авианосную группу во главе с авианосцем „Дуайт Д. Эйзенхауэр“.
„Эти действия наглядно демонстрируют нашим партнерам и союзникам, что мы готовы обеспечивать безопасность и стабильность на морях. Кроме того, это является и сдерживающим фактором для любого потенциального противника“, — говорит он.
Сейчас „Батаан“ находится в восточном Средиземноморье. Он ушел из Красного моря в конце декабря, до того, как в январе США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Однако пока что эти удары желаемого результата не принесли.
Хуситы продолжают атаки ракетами и беспилотниками, расширив круг своих целей на коммерческие суда и военные корабли, которые, как они утверждают, связаны с США и Британией. Похоже, что это продлится как минимум до тех пор, пока не закончится война в секторе Газа.
При этом эскалация напряженности постепенно перекидывается на весь ближневосточный регион. Поддерживаемые Ираном военизированные группировки уже совершили несколько ударов по территории Израиля и по американским силам в Ираке и Сирии.
„На сегодняшний день нам приходится действовать в очень сложной и непредсказуемой оперативной обстановке“, — говорит полковник Сэмпсон. За последние месяцы „Батаан“ направляли в несколько мест в этом регионе.
Прошлым летом его миссия началась с патрулирования Ормузского пролива, стратегически важного прохода в Персидский залив.
После нападения ХАМАС 7 октября „Батаан“ передислоцировали сначала в Красное море, а потом и в Средиземное, где он сейчас и находится, патрулируя побережье у сектора Газа, Израиля и Ливана.
Растут опасения, что нынешний кризис может перерасти в войну, которая охватит весь регион. „Я думаю, что всегда есть риск, что кто-то просчитается и совершит ошибку, —добавляет полковник. — Но наше присутствие имеет значение. Мы являемся сдерживающим фактором. Мы готовы к действиям для защиты наших интересов в деле национальной безопасности и для защиты интересов наших союзников и партнеров“.
Если более широкий военный конфликт все-таки неизбежен, то одной из главных задач „Батаана“ может стать эвакуация граждан США из зон конфликта.
Одной из таких потенциальных конфликтных зон является Ливан, ситуация в котором находится под пристальным вниманием США. Там силы военизированной шиитской группировки „Хезболла“ уже вступили в перестрелку с Армией обороны Израиля.
Рядом с авианосцем „Батаан“ находится ракетный эсминец „Арли Берк“, оснащенный многочисленными пусковыми установками и многофункциональной радиолокационной системой, постоянно передающей информацию в командный центр корабля.
Это центр располагается в затемненном помещении без окон и фактически является глазами и ушами корабля, позволяя быстро обнаружить любую потенциальную угрозу, идентифицировать ее и на нее отреагировать.
Лейтенант-коммандер Тиркра Боуман, один из старших офицеров корабля, показывает мне комнату, тускло освещенную экранами компьютеров.
Из динамика радиотрансляции раздается женский голос, отслеживающий ход учений по имитации отражения атаки с трех сторон: „Ракета перехвачена… одна, вторая, третья…“
„Это – сердце нашего корабля. Наши сражения идут отсюда“, — говорит он.
„В плавании наш экипаж постоянно находится в состоянии, которое бы я назвал повышенной боевой готовностью, — добавляет Боуман. — То, что сейчас происходит в этом регионе, наглядно демонстрирует, что тут действительно могут развернуться боевые действия“.
Экипаж авианосца „Батаан“, которому приходится выполнять операции прикрытия и днем, и ночью, похоже, изрядно устал.
В закрытых помещениях под палубой морские пехотинцы тренируются или занимаются техобслуживанием своих транспортных средств.
Тем, кому посчастливилось работать на палубе под открытым небом, приходится это делать при сильном ветре и под морскими брызгами.
Капитан Эрхарт проверяет свой самолет перед очередным вылетом. У него четверо детей, семья живет в крошечном сонном городке Доусонвилл в американском штате Джорджия. Он не знает, когда в следующий раз увидит их.
Эта неуверенность в завтрашнем дне точно так же свойственна и всему Ближнему Востоку, который является домом для миллионов людей.
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