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28.01.2024, 10:15

ВИДЕО | В Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Эвакуированы 95 человек

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Дом был признан аварийным четыре года назад
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото.
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Ростове-на-Дону на улице Нариманова обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщает „Медуза“ со ссылкой на 161.ru.

В результате инцидента никто не пострадал. Власти сообщили об эвакуации 95 человек — 26 из них были направлены в пункт временного размещения, остальные отправились к родственникам. Всего в доме, по данным властей, зарегистрированы 247 человек.

Губернатор региона Василий Голубев пообещал, что всем жителям окажут помощь, которая „положена им по закону“.

Дом, построенный в 1963 году, еще в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу. По утверждению властей, жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, однако все они отказались.

161.ru пишет, что „власти не торопились“ расселять жильцов, и экспертизу по оценке жилья начали проводить только в конце 2023 года. Переселиться в маневренный фонд, по словам жителей, предлагали не всем, а только тем, „кто активно бегал по инстанциям“.

Следственный комитет и прокуратура по факту инцидента начал проверки.

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