Глава ГУР Буданов о ситуации с Ил-76: почему Россия не показала поля, усеянные трупами?

Ни одна сторона „не может до конца ответить“, что произошло с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, потерпевшим крушение 24 января в Белгородской области. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в субботу, 27 января.

Россия возлагает ответственность за произошедшее на Киев, заявляя, что ВСУ сбили самолет, перевозивший украинских пленных, которые должны были принять участие в обмене. Однако, по словам Буданова, у такой позиции „есть ряд непонятных факторов“. В частности, он обращает внимание на то, что Россия не показала „поля, усеянные трупами, останками“.

„Если это (уничтожение Ил-76 ВСУ. - Ред.) произошло, как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: „Смотрите, украинцы - убийцы“. Но нет трупов, ничего нет“, - подчеркнул глава украинской спецслужбы.

Ранее в ГУР подтвердили, что запланированный на 24 января обмен военнопленными с РФ не состоялся. 27 января в эфире телемарафона Буданов выразил уверенность, что „в ближайшее время обмен все же состоится“.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ назвало произошедшее „терактом“ и обвинило в нем Киев.

Москва заявляет, что самолет был сбит украинской системой ПВО. Со своей стороны, Киев отвергает эти обвинения и настаивает на осмотре места крушения самолета международными независимыми экспертами.

Были ли на борту Ил-76 украинские военнопленные?

Вскоре после крушения главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram список имен и дат рождения 65 человек, которые, по ее словам, были украинскими военнопленными, летевшими на Ил-76.