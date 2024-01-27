ФОТО | Обладатель исторической медали Александр Селевко выступил на катке в Старом городе

„Мы много лет болеем за нашего фигуриста и очень здорово, что теперь вся Европа увидела, на что он способен. И вернуться оттуда с первой для Эстонии медалью Европы по фигурному катанию – мощное достижение“ - сказала в пресс-релизе старейшина Кесклинна Моники Хауканымм.

По словам Сильвера Уусталу, члена правления компании HK Hall OÜ, управляющей таллиннскими катками, это большая честь принять на домашнем льду настоящую суперзвезду фигурного катания.

„Это происходит не каждый день. Мы благодарим Александра за то, что дал нам возможность болеть за него и за прекрасное выступление“, - сказал он.

В субботу Александр Селевко представил короткую программу. Все желающие смогли сфотографироваться со звездой и получить автограф.

Серебряную медаль в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Каунасе Александр Селевко выиграл, набрав итогам короткой и произвольной программ 256,99 балла.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegramили Instagram.