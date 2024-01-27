Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

„Я не буду баллотироваться в июне на выборах в Европейский парламент“, — сообщил Мишель в посте в социальной сети Facebook. Он добавил, что будет председателем Европейского совета до конца своего мандата. Срок его полномочий заканчивается в ноябре.

По словам Мишеля, это решение связано с "пристальным внимание СМИ и спекуляциями“.

„Я не хочу, чтобы разногласия отвлекли нас от сути и навредили институту, который я возглавляю, а значит, и европейскому проекту, - заявил Мишель.

Решение Мишеля было принято за шесть дней до решающего саммита ЕС, целью которого является обсуждение финансовой поддержки Украины, пишет Euractive.

В начале января Шарль Мишель заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент, которые пройдут с 6 по 9 июня этого года. За избранием парламента последует формирование Еврокомиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.

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