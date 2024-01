Правда ли, что Методистская церковь Великобритании запретила использование терминов „муж“ и „жена“?

Гендерно-нейтральным терминам в документе посвящён отдельный абзац. В разделе „Гендер“ указано, что не стоит использовать привычные фразы, которые могут быть неверно истолкованы как предпочтение одного пола другому. Например, обращения guys („парни“) и fellows („приятели“), которые в английском часто применяются к группе людей независимо от их пола, предлагается заменить на нейтральные friends („друзья“), colleagues („коллеги“) или people („люди“). Также руководство предлагает отказаться от гендерно-окрашенного глагола to man в значении „охранять“ или „работать“, например в выражениях to man the entrance („охранять вход“) или to man the front desk („работать на стойке регистрации“).