Правда ли, что Методистская церковь Великобритании запретила использование терминов „муж“ и „жена“?

Этот абзац — единственное место в документе, где упоминаются слова „муж“ и „жена“. Из текста руководства не следует, что среди методистов их употребление запрещено. Кроме того, церковь призывает использовать эти слова с осторожностью не из-за их гендерной окраски, а из-за того, что они могут быть ошибочно применены к парам, которые не являются мужем и женой.

Существует бесконечное разнообразие в том, как Божье творение выражается в человеческой жизни. Об этом стоит помнить, когда мы говорим и пишем. Такие термины, как „муж“ и „жена“, могут звучать безобидно, но тем не менее содержат предположения о семейной или личной жизни, которые могут не соответствовать действительности для многих людей. Можно начать со слов „родитель“, „партнёр“ и „ребёнок“. Слово „опекун“ — тоже нейтральное, но при этом понятное обозначение человека, который растит ребёнка, но, возможно, не является его родителем.

Термины „муж“ и „жена“, на защиту которых встали некоторые российские СМИ и Telegram-каналы, упомянуты на третьей странице „Руководства“ в подразделе о человеческих взаимоотношениях:

В начале января 2024 года Методистская церковь Великобритании действительно опубликовала на своём сайте пост, написанный лондонским пастором Микаэлой Янгсон. Публикация была посвящена очередной версии „ Руководства по инклюзивному языку “, которое эта религиозная община обновляет примерно раз в полгода. В блоге Янгсон объясняет , что документ одобряет использование традиционных понятий и терминов, при этом давая людям свободу выражать свои мысли любыми комфортными для них словами.

В своём посте Янгсон также упоминает эти слова, когда говорит о церемониях бракосочетания, которые в Великобритании часто проводятся в церкви: „Церковные деятели, которые помогают людям подготовиться к особым событиям, таким как крещение, отпевание и бракосочетание, должны использовать инклюзивный язык и обращаться к участникам так, как они бы сами хотели себя называть. Наряду с традиционной фразой „муж и жена“ уместно будет использовать такие слова, как „партнёр“ или „супруг““. Янгсон тут же поясняет, что имеется в виду не „отказ от каких-либо терминов, а расширение нашего языка, чтобы он соответствовал всеобъемлющей природе Божьей любви“.

Примерно такое же пояснение дал агентству Reuters Майкл Иватт, старший специалист по связям со СМИ Методистской церкви Великобритании: „Наше руководство на самом деле одобряет традиционные термины, но в то же время признаёт, что они могут не отражать реальность всех, кому мы служим, например однополых пар или тех, кто не состоит в браке“.

Помимо семейного статуса, „Руководство“ рекомендует с осторожностью говорить о многих других характеристиках, упоминание которых может случайно обидеть людей. Среди них перечислены, например, возраст, расовая принадлежность, сексуальная ориентация, религия, психические расстройства, инвалидность, миграционный статус и даже уровень владения английским языком.