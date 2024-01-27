Правда ли, что Методистская церковь Великобритании запретила использование терминов „муж“ и „жена“?
В начале 2024 года многих российских блогеров возмутила новость, что крупная британская христианская община якобы запретила священнослужителям и прихожанам употреблять в общении слова „муж“ и „жена“ из-за их гендерной окраски. Мы проверили, насколько обоснованны подобные утверждения.
„Православная жизнь“, „Русская семёрка“, „Союз православных журналистов“ и некоторые другие русскоязычные медиа сообщили, что Методистская церковь Великобритании выпустила „Руководство по инклюзивному языку“, в котором содержится указание не использовать гендерно окрашенные термины „муж“ и „жена“. „Крымская газета“ добавила, что вместо них нужно будет употреблять слова „родитель“, „партнёр“ или „опекун“. Тогда же этой новостью поделились десятки Telegram-каналов, посты которых, по данным сервиса TGStat, суммарно набрали более 680 000 просмотров. В их числе „Милитарист“ (127 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Пул N3“ (100 000), „Петя Первый“ (90 000) и „Царьград-ТВ“ (61 000). О запрете писали также блогеры и пользователи соцсетей.
В начале января 2024 года Методистская церковь Великобритании действительно опубликовала на своём сайте пост, написанный лондонским пастором Микаэлой Янгсон. Публикация была посвящена очередной версии „Руководства по инклюзивному языку“, которое эта религиозная община обновляет примерно раз в полгода. В блоге Янгсон объясняет, что документ одобряет использование традиционных понятий и терминов, при этом давая людям свободу выражать свои мысли любыми комфортными для них словами.
Термины „муж“ и „жена“, на защиту которых встали некоторые российские СМИ и Telegram-каналы, упомянуты на третьей странице „Руководства“ в подразделе о человеческих взаимоотношениях:
Существует бесконечное разнообразие в том, как Божье творение выражается в человеческой жизни. Об этом стоит помнить, когда мы говорим и пишем. Такие термины, как „муж“ и „жена“, могут звучать безобидно, но тем не менее содержат предположения о семейной или личной жизни, которые могут не соответствовать действительности для многих людей. Можно начать со слов „родитель“, „партнёр“ и „ребёнок“. Слово „опекун“ — тоже нейтральное, но при этом понятное обозначение человека, который растит ребёнка, но, возможно, не является его родителем.
Этот абзац — единственное место в документе, где упоминаются слова „муж“ и „жена“. Из текста руководства не следует, что среди методистов их употребление запрещено. Кроме того, церковь призывает использовать эти слова с осторожностью не из-за их гендерной окраски, а из-за того, что они могут быть ошибочно применены к парам, которые не являются мужем и женой.
В своём посте Янгсон также упоминает эти слова, когда говорит о церемониях бракосочетания, которые в Великобритании часто проводятся в церкви: „Церковные деятели, которые помогают людям подготовиться к особым событиям, таким как крещение, отпевание и бракосочетание, должны использовать инклюзивный язык и обращаться к участникам так, как они бы сами хотели себя называть. Наряду с традиционной фразой „муж и жена“ уместно будет использовать такие слова, как „партнёр“ или „супруг““. Янгсон тут же поясняет, что имеется в виду не „отказ от каких-либо терминов, а расширение нашего языка, чтобы он соответствовал всеобъемлющей природе Божьей любви“.
Примерно такое же пояснение дал агентству Reuters Майкл Иватт, старший специалист по связям со СМИ Методистской церкви Великобритании: „Наше руководство на самом деле одобряет традиционные термины, но в то же время признаёт, что они могут не отражать реальность всех, кому мы служим, например однополых пар или тех, кто не состоит в браке“.
Помимо семейного статуса, „Руководство“ рекомендует с осторожностью говорить о многих других характеристиках, упоминание которых может случайно обидеть людей. Среди них перечислены, например, возраст, расовая принадлежность, сексуальная ориентация, религия, психические расстройства, инвалидность, миграционный статус и даже уровень владения английским языком.
Гендерно-нейтральным терминам в документе посвящён отдельный абзац. В разделе „Гендер“ указано, что не стоит использовать привычные фразы, которые могут быть неверно истолкованы как предпочтение одного пола другому. Например, обращения guys („парни“) и fellows („приятели“), которые в английском часто применяются к группе людей независимо от их пола, предлагается заменить на нейтральные friends („друзья“), colleagues („коллеги“) или people („люди“). Также руководство предлагает отказаться от гендерно-окрашенного глагола to man в значении „охранять“ или „работать“, например в выражениях to man the entrance („охранять вход“) или to man the front desk („работать на стойке регистрации“).
Есть в „Руководстве“ и раздел о представителях сообщества ЛГБТ+. В целом рекомендации сводятся к тому, что обращаться к ним стоит так, как они сами себя предпочитают называть: „Если Гэри называет Майка своим мужем, вам тоже стоит говорить о Майке именно таким образом. Если Гэри и Майк предпочитают, чтобы их называли партнёрами, тогда называйте их так“.
Примечательно, что новость о якобы введённом запрете на использование слов „муж“ и „жена“ среди британских методистов появилась в российском информационном поле только в январе 2024 года. Первая версия „Руководства по инклюзивному языку“ этой церкви вышла ещё в феврале 2022 года, и разделы о терминах „муж“ и „жена“, гендерно-нейтральной лексике и ЛГБТ+ сообществе с 2022 года практически не менялись.
Таким образом, вопреки тому, что написали некоторые блогеры, Методистская церковь Великобритании не объявляла слова „муж“ и „жена“ оскорбительными и уж тем более не запрещала их использование. В „Руководстве по инклюзивному языку“, на которое ссылаются авторы публикаций в СМИ и Telegram-каналах, вообще не идёт речи ни о каких запретах: все примеры носят рекомендательный характер. В тексте 12 раз повторяется, что священнослужителю важно прислушиваться к тому, как говорит о себе прихожанин: „То, как человек себя идентифицирует и называет, всегда важнее любых руководств и рекомендаций“.
Итог: Большей частью неправда