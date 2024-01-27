Я любил экоактивистку: "Трудный год" - новая кинорецензия от блогера RusDelfi
Кинокритик и писатель П. И. Филимонов посмотрел и оценил фильм "Трудный год“ (“Une année difficile“), снятый Оливье Накашем и Эриком Толедано.
Если что, это те же чуваки, которые сняли то, что во всём мире называется „Неприкасаемые“, а в русскоязычной локализации почему-то „1+1“, там, где Омар Си тусит с человеком в инвалидной коляске.
Я бы сказал, что „Трудный год“ - сложнее, чем милый фильм о дружбе двух совершенно разноплановых людей, при этом он тоже является комедией, и местами довольно смешной. Сотрудник аэропорта Альбер, замученный быстрыми кредитами и прочими долгами, не живёт, а выкручивается. Каждый его день наполнен попытками заработать, занять, украсть денег. Сначала он знакомится с таким же Брюно, который даже пытается совершить по этому поводу самоубийство (неудачно, как вы понимаете), а потом уже Брюно предлагает ему сходить на сходку экоактивистов, где кормят и даже наливают на халяву, если ты озвучишь своё согласие с их позицией. Это те, если что, которые обливают картины краской и - бегут пруду изменившимся лицом – зачёркнуто – выступают против авиасообщения в принципе. Тунбергианцы, в общем. Так они и поступают, и всё бы ничего, но Альбер влюбляется в руководительницу группы, и перед ним встаёт сложная задача – нужно изо всех сил изображать свою приверженность курсу организации, в то же время не забывая исправлять свою финансовую ситуацию.
Собственно, на этом и построен комизм истории. Они с Брюно крутятся, как могут, Брюно помогает другу изображать правоверного экоактивиста, тоже не забывая при этом о своей выгоде. Одна из самых смешных сцен фильма – как они, под предлогом очередной акции, пробираются в Банк Франции и белым корректором замазывают неблагоприятные решения комиссии на своих ходатайствах по списанию долгов. Усугубляется ситуация для Альбера тем, что его возлюбленная не готова к отношениям, она считает, что время на личную жизнь появится у неё только тогда, когда все экологические проблемы будут решены, самолёты вообще не будут летать, и люди на всякий случай просто не будут выходить из дома.
Противоречие любви и эгоизма часто бывает смешно, „Тяжёлый год“ не исключение. Может быть, фильм не очень силён в том, что касается сатиры на общество потребления, чего от него можно было бы ждать с учётом заявленной темы, но вот в таком ключе решает эту тему пара режиссёров.
Получилась хорошая и умная комедия, которую можно смотреть как просто для развлечения, так и копать более глубоко, задумываясь над релевантностью акций группы и вообще о том, куда может зайти человечество, если будет продолжать вести такой образ жизни, какой оно сейчас ведёт. Ну или наоборот – если прислушается к Грете Тунберг и её единомышленникам и вывернет вентиль экоактивизма до упора.
Кажется, что режиссёры относятся к действиям группы, скорее, с симпатией, но не упускают и возможности поглумиться над подлинными причинами, по которым люди в ней оказываются. Довольно многоплановое кино получилось в этом смысле.
Мне кажется, что особенно смешным получился персонаж даже не Альбера, а как раз Брюно, несомненная удача актёра Пио Мармая, про которого я, например, раньше не знал. Словом, это такое зеркало определённой части общества и повод задуматься о своих экопредпочтениях. Ну и поржать, чего уж там.
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