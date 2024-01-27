Я любил экоактивистку: "Трудный год" - новая кинорецензия от блогера RusDelfi

Если что, это те же чуваки, которые сняли то, что во всём мире называется „Неприкасаемые“, а в русскоязычной локализации почему-то „1+1“, там, где Омар Си тусит с человеком в инвалидной коляске.

Я бы сказал, что „Трудный год“ - сложнее, чем милый фильм о дружбе двух совершенно разноплановых людей, при этом он тоже является комедией, и местами довольно смешной. Сотрудник аэропорта Альбер, замученный быстрыми кредитами и прочими долгами, не живёт, а выкручивается. Каждый его день наполнен попытками заработать, занять, украсть денег. Сначала он знакомится с таким же Брюно, который даже пытается совершить по этому поводу самоубийство (неудачно, как вы понимаете), а потом уже Брюно предлагает ему сходить на сходку экоактивистов, где кормят и даже наливают на халяву, если ты озвучишь своё согласие с их позицией. Это те, если что, которые обливают картины краской и - бегут пруду изменившимся лицом – зачёркнуто – выступают против авиасообщения в принципе. Тунбергианцы, в общем. Так они и поступают, и всё бы ничего, но Альбер влюбляется в руководительницу группы, и перед ним встаёт сложная задача – нужно изо всех сил изображать свою приверженность курсу организации, в то же время не забывая исправлять свою финансовую ситуацию.

Собственно, на этом и построен комизм истории. Они с Брюно крутятся, как могут, Брюно помогает другу изображать правоверного экоактивиста, тоже не забывая при этом о своей выгоде. Одна из самых смешных сцен фильма – как они, под предлогом очередной акции, пробираются в Банк Франции и белым корректором замазывают неблагоприятные решения комиссии на своих ходатайствах по списанию долгов. Усугубляется ситуация для Альбера тем, что его возлюбленная не готова к отношениям, она считает, что время на личную жизнь появится у неё только тогда, когда все экологические проблемы будут решены, самолёты вообще не будут летать, и люди на всякий случай просто не будут выходить из дома.