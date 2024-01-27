Ракета хуситов попала в танкер с российскими нефтепродуктами, он загорелся

Британская компания-оператор танкера Trafigura сообщила Би-би-си, что в результате попадания ракеты начался пожар в одном из грузовых отсеков судна и для его локализации было использовано противопожарное оборудование.

Bloomberg называет эту атаку на выходе из Красного моря на танкер, перевозивший российское топливо, самым масштабным нападением йеменских хуситов на нефтеналивное судно.

Агентству Reuters в Trafigura сообщили, что танкер перевозил лигроин — он же нафта, смесь тяжелых углеводородов тяжелее бензина — российского происхождения.

Этот груз был приобретен по цене дешевле потолка, установленного западными странами почти год назад, отметил представитель оператора.

Потолок, одна из форм санкций за агрессию против Украины, имеет разные уровни для разных категорий нефти и нефтепродуктов, но России удается экспортировать значительную часть производимого по более высоким ценам в обход ограничений.

Танкер Marlin Luanda ходит под флагом Маршалловых островов. Официальные лица США сообщили CBS, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Сообщений о пострадавших не поступало, а помощь оказывал корабль ВМС США, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

Примерно через восемь часов американские военные уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на Красное море и была готова к запуску, сообщило также командование.

Служба UKMTO, организующая обмен информацией между британским военно-морским флотом и торговыми судами в регионе, уточнила, что инцидент произошел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена.

UKMTO предупредило другие суда, чтобы они следовали с осторожностью и сообщали о любой подозрительной деятельности.

Компания Trafigura подтвердила, что судно пострадало и военные корабли направились к нему для оказания помощи.

Военный представитель хуситов Яха Сареа заявил, что группировка применила „несколько соответствующих военно-морских ракет“, а попадание в танкер было прямое.