ФОТО | Исторический болид Мики Хаккинена был представлен ​​в спорт-баре Unibet

„Этот McLaren-Mercedes MP4/13 - действительно особенное воспоминание для меня, потому что именно на этой невероятной машине я провел свой первый чемпионат мира Формулы-1 в 1998 году. Как только я сел за руль, я понял, что это нечто особенное“, - сказал Хяккинен, вспоминая машину, которая принесла ему исторический титул.