ФОТО | Исторический болид Мики Хаккинена был представлен в спорт-баре Unibet
В пятницу, 26 января, в спорт-баре Unibet в все желающие смогли увидеть болид Формулы-1, на котором четверть века назад легендарный финский гонщик Мика Хаккинен впервые стал чемпионом мира.
Ведущим вечера стал Эркки Сарапуу. Помимо изучения болида, зрители могли проверить себя в игре на память, организованной футбольным журналистом Оттом Ярвелой, послушать хорошую музыку и вкусно перекусить.
„Этот McLaren-Mercedes MP4/13 - действительно особенное воспоминание для меня, потому что именно на этой невероятной машине я провел свой первый чемпионат мира Формулы-1 в 1998 году. Как только я сел за руль, я понял, что это нечто особенное“, - сказал Хяккинен, вспоминая машину, которая принесла ему исторический титул.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.