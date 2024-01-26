Юный футболист сборной Эстонии дебютировал в составе многократного чемпиона Финляндии с победы
Андреас Вахер, 19-летний игрок сборной Эстонии, только что подписавший контракт с финским ХИКом, дебютировал за свой новый клуб с победы.
Вахер и ХИК подписали контракт до конца июня 2024 года, но при желании стороны могут продлить его до декабря 2026 года.
В первом матче года ХИК встретился с „Мариехамном“ в рамках групповой стадии Кубка Финляндии. В первой половине матча зрители голов не увидели.
На 78-й минуте матча центральный защитник Карлос Грасия получил красную карточку и оставил ХИК в меньшинстве. Буквально через две минуты на поле вышел Вахер, а на 82-й минуте Энтони Олусанья помог финскому клубу одержать победу со счетом 1:0.
Следующий матч ХИКа состоится уже завтра, когда они в товарищеском матче сыграют с „Гнистаном“. С этим же соперником ХИК сыграет на следующей неделе в рамках Кубка Финляндии.
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