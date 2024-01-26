Суд в Гааге предписал Израилю принять все меры для предотвращения геноцида в Газе

Члены судебной коллегии проголосовали почти за все меры, о которых просила Южная Африка, но не за предписание о немедленном прекращении израильской военной операции в секторе Газа.

В декабре ЮАР обратилась в Международный суд с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев, и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну.

В пятницу рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт о геноциде может занять годы.

Тот факт, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против Израиля.

Израиль отрицает все обвинения и просил суд полностью отклонить дело.

„Мы, конечно, ожидаем, что суд полностью отбросит все эти абсурдные и нелепые обвинения“, - повторил в четверг представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

Базирующийся в Гааге Международный суд является высшей судебной инстанцией ООН.

Он мог предписать Израилю прекратить его наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением ХАМАС 7 октября.

Это, впрочем, не означает, что Израиль непременно выполнит требования суда.

7 октября боевики ХАМАС и других более мелких группировок проникли на юг Израиля, убив 1300 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников.

Разрушительное наступление Израиля на Газу, последовавшее за этим, с тех пор унесло жизни более 25 тысяч жителей анклава, среди которых много женщин и детей. Это данные министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.

Анализ: Израилю предписали изменить подход к войне

Сказанное судьей означает, что юристы ЮАР победили, а израильтяне проиграли.

Она не сказала: „Вы должны прекратить огонь“, потому что, согласно международному гуманитарному праву, при существующих обстоятельствах и в рамках права война является законной, а Израиль подвергся нападению.