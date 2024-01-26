Один из ключевых игроков „Левадии“ пополнил ряды украинского клуба

Бессала перешла в „Левадию“ из „Спортивной академии Каджи“. За один сезон форвард провел в составе эстонского клуба 39 матчей, 36 из которых — в высшей лиги. За это время он забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

„Хочу поблагодарить всю „Левадию“, руководство клуба и тренеров, которые поверили в меня и дали возможность учиться и развиваться как в футболе, так и как человеку в целом. Для меня это очень много значит. В прошлом сезоне нам не удалось достичь поставленных целей, но я уверен, что вы их достигнете в новом сезоне. Держу за вас кулаки, друзья!“, - передает слова Молло официальный сайт „Левадии“.

ЛНЗ из Черкасс был основан в 2006 году. В этом сезоне клуб впервые вышел в премьер лигу Украины. За первую половину сезона, или 16 туров, они набрали 20 очков, что позволяет им занимать 10-е место в таблице.

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