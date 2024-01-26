ФОТО и ВИДЕО | Игра недели в эстоно-латвийской баскетбольной лиге: „Садам“ обыграл команду „Кейла“ и приблизился к зоне плей-офф

Хозяева лучше начала игру, вырвавшись вперед со счетом 20:10 за первые пять минут. Стартовая четверть завершилась со счетом 35:26 в пользу команды „Кейла“. Вторая четверть началась с равной борьбы, после чего „Садам“ сравнял счет 47:47. На перерыв команды ушли при счете 51:51.

Третья четверть принадлежала команде гостей. В последние шесть минут четверти команда „Кейла“ выигрывала с преимуществом в два очка и перед заключительной четвертью уже „Садам“ выигрывал со счетом 78:67. В последней четверти команда „Кейла“ продолжала стараться. За три минуты до конца игры им удалось сократить разрыв до четырех очков, но большего сделать они не смогли. Пярнуский „Садам“ одержал важную победу со счетом 93:88.