МИД РФ решил открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах за границей — в том числе в „недружественных“ странах

В ряде стран, где в последние годы были закрыты российские загранучреждения, избирательных участков в сравнении с предыдущими выборами будет меньше, заявила Захарова. В их числе она назвала США, Германию, Чехию, Финляндию и страны Балтии.

Число участков за рубежом, по словам Захаровой, „МИД рассчитывает, исходя из цифры 300“ — с учетом того, что в некоторых странах они будут открываться не только в столице, но и в „местах компактного проживания россиян“.

При этом Захарова заявила о возможных угрозах для избирателей в „недружественных“ странах в день выборов, „когда градус антироссийской риторики будет выше чем обычно“.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме Владимира Путина, объявившего о выдвижении в начале декабря 2023 года, в них планируют участвовать более 10 кандидатов. От парламентских партий о планах выдвижения заявили Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков („Новые Люди“). Кроме того, в выборах собирается участвовать политик Борис Надеждин, который собирает подписи.

Перечень „недружественных“ России стран был утвержден в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В последний раз его расширили в октябре 2022 года, и сейчас в него входят 49 государств, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания и все страны-члены ЕС.

В начале января „Ведомости“ со ссылкой на источник писали, что в российских консульствах ряда „недружественных“ государств не будут открывать участки для голосования на выборах президента. Захарова в тот момент пояснила, что МИД „изучает ситуацию“.

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