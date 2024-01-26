За рубежом
26.01.2024, 16:30

МИД РФ решил открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах за границей — в том числе в „недружественных“ странах

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United Nations Russia
United Nations Russia
ФОТО: Peter K. Afriyie | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Избирательные участки на президентских выборах будут открыты во всех странах, где есть представительства России, включая „недружественные“ государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает „Медуза“.

В ряде стран, где в последние годы были закрыты российские загранучреждения, избирательных участков в сравнении с предыдущими выборами будет меньше, заявила Захарова. В их числе она назвала США, Германию, Чехию, Финляндию и страны Балтии.

Число участков за рубежом, по словам Захаровой, „МИД рассчитывает, исходя из цифры 300“ — с учетом того, что в некоторых странах они будут открываться не только в столице, но и в „местах компактного проживания россиян“.

При этом Захарова заявила о возможных угрозах для избирателей в „недружественных“ странах в день выборов, „когда градус антироссийской риторики будет выше чем обычно“.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кроме Владимира Путина, объявившего о выдвижении в начале декабря 2023 года, в них планируют участвовать более 10 кандидатов. От парламентских партий о планах выдвижения заявили Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков („Новые Люди“). Кроме того, в выборах собирается участвовать политик Борис Надеждин, который собирает подписи.

Перечень „недружественных“ России стран был утвержден в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В последний раз его расширили в октябре 2022 года, и сейчас в него входят 49 государств, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания и все страны-члены ЕС.

В начале января „Ведомости“ со ссылкой на источник писали, что в российских консульствах ряда „недружественных“ государств не будут открывать участки для голосования на выборах президента. Захарова в тот момент пояснила, что МИД „изучает ситуацию“.

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