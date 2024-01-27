ФОТО И ВИДЕО | „Кровь на нарвском асфальте“: как бились район на район, когда Нарва была еще городом молодых

Викулов во время лекции успел сделать исторический экскурс в царские времена, вспомнил, как начала развиваться Кренгольмская мануфактура. Что именно на нее приезжали работать те, кто недавно был крестьянином. И, по мнению Романа, такое отношение „свой-чужой“ было естественным для них. Возможно, такое противостояние районов зародилось еще в то время. Он также привел в пример истории некоего Боде, которые вычитал в газете о жизни в Нарве в 30-е годы. Так называемые „группировки“ были уже тогда, драки тоже были, но, по словам ведущего лекции, они также не носили криминальный характер.

Интересно, что те из собравшихся, кто еще помнит 80-е, не согласны с названием „группировки“. Они говорят, что это слишком грубо. Но и слово „банды“ не подходит. Лучше говорить - „районы“. Именно районы бились друг с другом.

Про сам сериал Роман говорит, что, когда он его посмотрел, то понял, что люди сняли не то, что хотели снять. „У них получилась история про слабость власти, когда она не могла уже контролировать улицу, - уточняет Викулов. - В сериале улица живет так, как будто советская власть беспомощна. Молодежь живет параллельно той реальности“. В Нарве, по словам Романа, не было вымогательства как такового, криминала такого, как он показан в сериале. Дрались друг с другом пацаны очень мягко. Роман уточняет, что за десятилетия в массовых драках в Нарве не погиб ни один человек. Он рассказывает про группировку „Вокзал“ (те, кто жил в районе вокзала), что она была крупной, в нее входили также люди с богатым тюремным опытом. „Но неуголовные группировки вытеснили такие“, - добавляет журналист. Например, были „Речка“, „Парусинка“ и другие.

Впрочем, многим гостям бара, где проходила лекция, не терпелось услышать, как же это было именно в Нарве, и добавить свои истории. Когда ведущий лекции вспоминал конкретные драки нарвских районов, двое участников тех событий вставляли свои ремарки и объясняли какие-то моменты собравшимся.

В начале встречи Роман Викулов спросил участников, смотрели ли они нашумевший в медиа сериал. Оказалось, что буквально пара человек смотрела, остальные - нет. Роман сделал краткий пересказ, чтобы все были в курсе того сравнения, которое он делал: Нарва и Казань. Вести лекцию Викулову помогал Алексей Иванов.

„Это сейчас Нарву принято воспринимать как город пожилых людей, а в 60-е и 70-е годы Нарва была очень молодым городом, - напоминает Викулов. - Если выйти на улицы, была одна сплошная молодежь“. Многие росли буквально на улице, так как родители все время работали, кто-то был безотцовщиной, и еще поэтому формирование районов и защита своих интересов по районам была естественна для Нарвы.

Когда Викулов готовился к встрече, он опирался на то, что уже знал. Самому ему в 1989 году было 13 лет. В массовых драках он не участвовал, не видел даже. „Но люди друг другу рассказывают о том, как жили, - поделился он с RusDelfi. - „Кренгольм“, „Болото“, „Речка“, „Атлант“ - я с детства что-то слышал о них. Это был такой фон нарвской жизни: кто-то все время дерется. Потом целенаправленно поговорил со знакомыми, которые участвовали в драках. Опросил больше десяти нарвитян. Они относятся к тому времени позитивно, потому что это же время их юности. Я сам, кстати, спокойно отношусь к тем явлениям. Если люди хотят драться, пусть дерутся, если другие от этого не страдают“.

Но в основном, по словам Викулова, город жил спокойной жизнью до 90-х. Люди, которые дрались, большую часть времени занимались совершенно другими вещами, более мирными.

Роман говорит, что многие истории превратили в мифы. Рассказывают, что когда-то во время драки с моста Дружбы скинули милицейскую машину. Но это невозможно, считает Рома. Про одну и ту же драку он слышал противоречивые факты от людей, поэтому понимает, что нужно здраво оценивать истории. По его мнению, стоит поднять архивы, поговорить с теми, кто работал в то время в милиции, и лучше восстановить картину жизни Нарвы второй половины прошлого века.

В конце встречи любой желающий мог взять микрофон и рассказать свои истории. Евгений Рогов, известный в Нарве музыкант, ведущий мероприятий, вспомнил, что многие во время его молодости занимались спортом. Драки были, но была и другая насыщенная жизнь в Нарве.

Нарвитянка Елена Вальме вспомнила, что примерно в это время она жила с любимым мужчиной в Казани. Елена призвала всех не идеализировать те времена, потому что они были страшными. Рассказала, что если она оказывалась в те времена на похоронах, то видела на кладбище памятники тем молодым ребятам, которых еще буквально месяц назад знала живыми. И таких памятников было намного больше, чем тем, кто уходил из жизни в силу преклонного возраста.

Смотрите в видео фрагменты рассказов Романа Викулова, Евгения Рогова и Елены Вальме.

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