Enefit – надежный энергетический партнер на зеленом пути

Для освоения решений в области возобновляемой энергии важны качественные целостные энергетические решения, совместимость продуктов и услуг, а также цена. Чтобы снизить затраты для клиентов и стимулировать в будущем производство зеленой энергии, в конце прошлого календарного года мы запустили международный конкурс среди специалистов по обработке данных. Его цель – найти более точную модель для прогнозирования потребления и производства электроэнергии мелкими производителями. Через виртуальную электростанцию мы уже сейчас предлагаем гибкую услугу по управлению энергией. Если в здании есть электроустановки, график нагрузки которых можно смещать, это позволяет предприятию получать дополнительный доход без дополнительных инвестиций. Кроме того, в своей электросистеме можно использовать больше возобновляемой энергии и таким образом быть более экологичным.

Солнечные панели – это самый простой способ начать самостоятельно производить и потреблять 100-процентно чистую энергию. В периоды хорошей производительности энергия может даже оставаться, и тогда ее можно направлять в сеть и благодаря этому получать доход. В качестве пилотного проекта мы тестируем решения Suteur для накопления энергии бизнес-клиентами Enefit: их можно использовать для хранения электроэнергии, произведенной самостоятельно или накопленной из сети в периоды более низких цен, чтобы затем использовать в желаемое время. Растущая популярность аккумуляторов является признаком того, что люди все больше адаптируются к меняющемуся энергетическому рынку.

Новые технологии накопления энергии и электромобили безвозвратно меняют понимание как энергетического, так и транспортного секторов. События и открытия, будоражащие общество, заставляют думать о будущем и готовиться к нему. Эксперты Enefit делятся знаниями в области энергетики, чтобы помогать своим клиентам адаптироваться, ориентироваться в возможностях и делать комфортный, экономичный и экологичный выбор. Неважно, являетесь ли вы небольшой компанией, крупным производственным предприятием с собственной недвижимостью или человеком, который хочет уменьшить свои ежемесячные расходы – мы вместе создадим свой зеленый путь для каждого. Мы работаем в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше и хотим продвигаться дальше. Чтобы изменить мир, зеленые решения должны быть удобными для пользователя и доступными. Такими, к которым хотело бы и могло присоединиться большее количество людей.

Мощная зарядная инфраструктура для электромобилей

С 2035 года в Евросоюзе прекратят продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В то же время на рынке появляется все больше моделей электромобилей, которые уже сейчас сопоставимы с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания как по цене, так и по запасу хода. Развивая сеть быстрой зарядки, мы хотим вселить в общественное сознание уверенность в том, что рядом всегда есть пункт зарядки.

Инфраструктура общественной зарядки для электромобилей Enefit Volt, насчитывающая около 200 пунктов зарядки, уже сейчас является крупнейшей в Эстонии и составляет почти половину всех точек общественной зарядки. Наш план на ближайшие пять лет предусматривает создание единой сети с 5000 пунктами для зарядки, которая протянется от Эстонии до границы с Германией. Мощность устанавливаемых зарядных станций составляет 22–360 кВт, они обеспечивают полубыструю, быструю и сверхбыструю зарядку. С помощью быстрых зарядных устройств можно заправить электромобиль электроэнергией на расстояние в 100 км в среднем за 30 минут, на сверхбыстрых зарядных устройствах это занимает менее 10 минут.

Сотрудничество с местными партнерами имеет важное значение при инвестировании в сеть пунктов зарядки. Так, больше зарядных устройств появляется, например, у торговых центров и офисных зданий, что приближает пункты зарядки к владельцам электромобилей и обеспечивает дополнительную ценность как для клиентов, так и для сотрудников. Помимо размера сети, отдельно внимание уделяется хорошему покрытию, а это значит, что мы создаем зарядные станции и в сельской местности, и вблизи крупных автомагистралей. Мы предлагаем комплексные энергетические решения для частных собственников: от выбора подходящего зарядного устройства до установки и обслуживания. Мы смотрим в будущее, создавая умную возможность зарядки электромобилей в самом начале возведения новостроек с большим количеством жилых площадей.

Вклад в развитие углеродно-нейтральной промышленности

Цель Enefit – построить к 2040 году углеродно-нейтральную химическую промышленность, основанную на экономике замкнутого цикла. Новую отрасль промышленности мы развиваем в сотрудничестве с ведущими учеными, работая над тем, чтобы постепенно заменить производство жидкого топлива производством пластмассы и химических соединений, необходимых для других отраслей промышленности. Помимо сланца, в качестве сырья используем пластиковые отходы и старые шины. Переход к химической промышленности означает также новые компетенции, конкурентоспособность, прибыльные рабочие места и прямой доход как для Ида-Вирумаа, так и для всей Эстонии. Мы также активно сотрудничаем с финской промышленностью материалов, чтобы изучить возможности использования золы, образующейся при сжигании сланца, в качестве связующего вещества в бетоне, поскольку цемент является одним из крупнейших источников выбросов CO2 во всем мире.

Мы продолжаем двигаться вперед по зеленому пути. О том, что мы готовим в ближайшие годы, читайте на сайте Enefit.