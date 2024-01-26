Борис Надеждин не будет сдавать в ЦИК подписи, собранные за границей

„Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны. Однако, поскольку заграничные подписи нам ничего не стоят, не надо платить сборщикам, то можно устроить акцию и собрать вообще миллионы, чтобы посчитать, сколько там россиян“, — заявил Надеждин.

Пресс-секретарь штаба политика Иван Петров заявил „Агентству“, что „заграничный сбор изначально рассматривался как резервный“. Он поблагодарил россиян по всему миру за поддержку Надеждина. „Она дала нам уверенность, что у нас при любом раскладе все получится“, — сказал Петров.

Ранее наблюдатели отмечали, что закон об основных гарантиях избирательных прав запрещает собирать за рубежом подписи у граждан РФ, которые прописаны в России, и на этом основании ЦИК может не принять часть подписей Надеждина. Представитель штаба политика заявил „Агентству“, что их решение не сдавать подписи, собранные за границей, не связано с этими рисками.

По словам Надеждина, его штабы уже собрали не менее 200 тысяч подписей. На момент публикации этой заметки на сайте политика сообщалось, что в России собрано более 180 тысяч подписей. „Независимая газета“ подсчитала, что за границей подписи за выдвижения Надеждина собирали в 96 точках в том числе в Турции, Казахстане, ОАЭ, Таиланде, Израиле, Индии, странах Евросоюза и США.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Его выдвинула партия „Гражданская инициатива“. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что в Кремле Надеждина „не рассматривают как соперника“ для Владимира Путина.

По информации „Медузы“, в администрации президента РФ не готовы позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. В политическом блоке Кремля, курирующем выборы, хотят, чтобы Надеждин сам отказался сдавать подписи в ЦИК.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.

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