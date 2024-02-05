05.02.2024, 10:30
АНАЛИЗ | Цены выросли на столько же, на сколько и НСО? Если бы! Какие торговые сети больше всего наживаются на жителях Эстонии?(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
Под предлогом повышения налога с оборота некоторые торговые сети значительно повышают цены на определенные продукты, что отражается на кошельках их клиентов.
В течение почти трех месяцев Eesti Ekspress отслеживал цены на десятки продуктов питания в интернет-магазинах крупнейших торговых сетей Эстонии. Хотя налог с оборота во всех магазинах повысился одинаково, цены выросли совсем иначе.
Пустить пыль в глаза жителям Эстонии пытаются две торговые сети — в то время как цены на одни продукты не повышаются вовсе, стоимость других увеличивается на пять и более процентов.