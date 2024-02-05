Эстонский Экспресс
05.02.2024, 10:30

АНАЛИЗ | Цены выросли на столько же, на сколько и НСО? Если бы! Какие торговые сети больше всего наживаются на жителях Эстонии?

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ВСЕ СНОВА ДОРОЖАЕТ! В условиях сильнейшей инфляции было трудно понять, чем обоснован рост цен. Однако рассчитать ожидаемый рост цен в результате повышения НСО довольно просто.
ВСЕ СНОВА ДОРОЖАЕТ! В условиях сильнейшей инфляции было трудно понять, чем обоснован рост цен. Однако рассчитать ожидаемый рост цен в результате повышения НСО довольно просто.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Под предлогом повышения налога с оборота некоторые торговые сети значительно повышают цены на определенные продукты, что отражается на кошельках их клиентов.

В течение почти трех месяцев Eesti Ekspress отслеживал цены на десятки продуктов питания в интернет-магазинах крупнейших торговых сетей Эстонии. Хотя налог с оборота во всех магазинах повысился одинаково, цены выросли совсем иначе.

Пустить пыль в глаза жителям Эстонии пытаются две торговые сети — в то время как цены на одни продукты не повышаются вовсе, стоимость других увеличивается на пять и более процентов.

Главный „виновник“ повышения НСО, министр финансов Март Вырклаэв, глядя на наши данные, признает: „Прискорбно, что рост цен оправдывают повышением налога с оборота“.

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