Мнения разошлись: депутаты в Нарве не поддержали проект реновации городского общежития

Планы по реконструкции этого общежития были еще год назад, тогда также депутаты проголосовали против. На этот раз проект предлагала коалиция, которая год назад в роли оппозиции голосовала против, но сейчас цель реконструкции другая - повысить энергоэффективность здания. „Мы могли бы отремонтировать фасад, крышу, вентиляцию, возможно, даже заменить окна, а теперь жители общежития останутся без этого ремонта“, - уточнил депутат Алексей Евграфов.

Докладчиком на горсобрании выступала Анне Вейво, директор Департамента развития и экономики города Нарвы. Она рассказала, что ее Департамент совместно с Департаментом городского хозяйства подготовили проект по повышению энергоэффективности общежития, для этого в том числе был проведен энергоаудит. Максимальная сумма поддержки, которую город может получить на реновацию, составляет 1 680 000 евро. Город должен добавить примерно полтора миллиона евро за счет кредитных средств.

Вейво рассказала RusDelfi, что подавать заявки можно до вечера 31 января. В настоящий момент они готовят ходатайство. По ее информации, председатель горсобрания Ирина Янович планирует собрать внеочередную сессию, чтобы еще раз рассмотреть вопрос по энергореновации общежития (на момент публикации дозвониться до Ирины Янович для подтверждения информации не удалось - ред.). Если депутаты не поддержат, то руководство города будет решать, что делать с этим ходатайством дальше.

От коалиции проголосовали 15 депутатов из 19, остальные, по словам лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова были на больничном. „Мы не знаем, откроется ли снова такая мера, теперь люди в этом общежитии останутся без возможности получить утепленное реновированное здание, - сказал Евграфов. - Думаю, оппозиция увидела, что нас сегодня только 15, а для принятия решения нужно 16 голосов, и они воспользовались возможностью указать на нашу слабость, но пострадают жильцы общежития“.