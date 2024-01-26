Мнения разошлись: депутаты в Нарве не поддержали проект реновации городского общежития(3)
В Нарве планировали начать реновацию городского общежития на улице Пушкина, 26 частично за счет средств Европейского фонда, но депутаты не поддержали это решение на городском собрании 25 января.
Планы по реконструкции этого общежития были еще год назад, тогда также депутаты проголосовали против. На этот раз проект предлагала коалиция, которая год назад в роли оппозиции голосовала против, но сейчас цель реконструкции другая - повысить энергоэффективность здания. „Мы могли бы отремонтировать фасад, крышу, вентиляцию, возможно, даже заменить окна, а теперь жители общежития останутся без этого ремонта“, - уточнил депутат Алексей Евграфов.
Докладчиком на горсобрании выступала Анне Вейво, директор Департамента развития и экономики города Нарвы. Она рассказала, что ее Департамент совместно с Департаментом городского хозяйства подготовили проект по повышению энергоэффективности общежития, для этого в том числе был проведен энергоаудит. Максимальная сумма поддержки, которую город может получить на реновацию, составляет 1 680 000 евро. Город должен добавить примерно полтора миллиона евро за счет кредитных средств.
Вейво рассказала RusDelfi, что подавать заявки можно до вечера 31 января. В настоящий момент они готовят ходатайство. По ее информации, председатель горсобрания Ирина Янович планирует собрать внеочередную сессию, чтобы еще раз рассмотреть вопрос по энергореновации общежития (на момент публикации дозвониться до Ирины Янович для подтверждения информации не удалось - ред.). Если депутаты не поддержат, то руководство города будет решать, что делать с этим ходатайством дальше.
От коалиции проголосовали 15 депутатов из 19, остальные, по словам лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова были на больничном. „Мы не знаем, откроется ли снова такая мера, теперь люди в этом общежитии останутся без возможности получить утепленное реновированное здание, - сказал Евграфов. - Думаю, оппозиция увидела, что нас сегодня только 15, а для принятия решения нужно 16 голосов, и они воспользовались возможностью указать на нашу слабость, но пострадают жильцы общежития“.
По словам депутата от оппозиции Дениса Ларченко, он полагал, что на сессии не будет спорных моментов, но депутаты его фракции не получили ответов на свои вопросы в рамках докладов по реновации общежития и использованию мэром автомобиля в личных целях. „Сейчас город хотел брать кредит, но чиновники учли особенности здания, но не учли, что общежитие находится в сети муниципально-социального жилья, - объяснил Ларченко. - Несколько общежитий - на улице Виру и Тулевику - снесли. Вся сеть муниципального жилья пересматривается у нас по необходимости. Мы в прошлом году хотели часть здания на Пушкина, 26 переделать в маленькие квартиры, но проект не прошел. Само здание не является первостепенным в плане ремонта, у нас есть общежития, которые требуют больше внимания, в них надо вкладывать городские средства“. Также Ларченко отметил, что в этом общежитии живут четыре инвалида, для которых ремонт станет проблемой, а представленный проект не предусматривает возможности их переселения на время ремонта.
Алексей Евграфов на это замечание ответил, что такие вещи решаются в рамках проектирования и планирования работ. „Их никто не бросил бы на произвол судьбы, их вопрос был бы первоочередным“, - уточнил депутат. Анне Вейво в разговоре с RusDelfi обратила внимание на то, что в здании есть свободные площади, куда можно было бы переселить нуждающихся в особом отношении людей на время некоторых ремонтных работ.
Некоторые другие депутаты высказали мнение, что считают проект по реконструкции общежития в целом важным, несмотря на то, что городу пришлось бы взять кредит, но чиновники его готовили в последний момент и не предоставили детальную информацию по нему, чтобы можно было ознакомиться с цифрами проекта заранее и взвешенно принять решение. Из ответов докладчика они не получили также нужную им информацию, поэтому и голосовали против.
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