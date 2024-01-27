МНЕНИЕ | Руслан Нафрамица: вероятность новой мировой войны высока, Россию ничто не сдерживает

Я помню, как в 2021 году смеялись над теми, кто говорил, что война России против соседей неизбежна и она уже на пороге. Как в 2022 году с насмешкой относились к тем, кто говорил, что одними санкциями Россию победить нельзя. Или вы всерьез думали, что без Икеи, Макдональдса или Старбакса нельзя наладить производство баллистических ракет? В 2023 мой знакомый был убежден, что вот-вот украинские танковые колонны пойдут на Москву, а окопы в современной войне не нужны. А война, тем временем, все еще в трех часах езды от нашей столицы.

Россия в состоянии войны. Диверсии на аэродроме в Пскове, дроны над Ленинградской областью. Нелегальные мигранты, ищущие как проникнуть через нашу границу. Учения наших сил обороны, увелечение численности армии военного времени, рассредоточение материальных запасов в Южной Эстонии. Мы делаем выводы из этого. Хоть и постфактум. Хоть официальным началом противостоянием с Россией я, приехавший в Эстонию в 2015 году, считаю дело Эстона Кохвера. Или всё началось ещё раньше?

К чему я веду?

Стало ясно, что диктатуры и авторитарные режимы принимают и реализовывают свои решения в десятки раз быстрее чем Запад. Что на решения Ирана, Северной Кореи или России - Запад должен придумывать ответы, а не наоборот. Это удивительно?

А Украина, тем временем, отражает всё то, чем планировалось воевать против „злобной наты“. Многие расслабились и им уже не интересно, что происходит где-то там, в полях юга Украины. Я могу понять, почему это мало интересует испанцев и португальцев. Но почему это мало интересует крупные западные страны - для меня загадка. Именно эти ракеты, танки, пушки, шахеды, баллистические ракеты - все это для нас предназначалось и предназначается. Но зеленая политика и раздельный сбор мусора - Запад интересует больше.