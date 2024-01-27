МНЕНИЕ | Руслан Нафрамица: вероятность новой мировой войны высока, Россию ничто не сдерживает
Можно ли выбирать между войной и позором? Давайте разбираться! Можно объявить санкции и продолжать закупать нефть? Можно, но тогда не будут работать санкции. Можно 10 лет потратить на развитие русскогоязычного телевидения в Эстонии и создание хоть какой-то альтернативы влиянию российских медиа в Эстонии? Можно! А можно потом начать обрезать информацию на русском, как, например, в истории с RМК? Да, можно - только не одновременно.
Я помню, как в 2021 году смеялись над теми, кто говорил, что война России против соседей неизбежна и она уже на пороге. Как в 2022 году с насмешкой относились к тем, кто говорил, что одними санкциями Россию победить нельзя. Или вы всерьез думали, что без Икеи, Макдональдса или Старбакса нельзя наладить производство баллистических ракет? В 2023 мой знакомый был убежден, что вот-вот украинские танковые колонны пойдут на Москву, а окопы в современной войне не нужны. А война, тем временем, все еще в трех часах езды от нашей столицы.
Россия в состоянии войны. Диверсии на аэродроме в Пскове, дроны над Ленинградской областью. Нелегальные мигранты, ищущие как проникнуть через нашу границу. Учения наших сил обороны, увелечение численности армии военного времени, рассредоточение материальных запасов в Южной Эстонии. Мы делаем выводы из этого. Хоть и постфактум. Хоть официальным началом противостоянием с Россией я, приехавший в Эстонию в 2015 году, считаю дело Эстона Кохвера. Или всё началось ещё раньше?
К чему я веду?
Стало ясно, что диктатуры и авторитарные режимы принимают и реализовывают свои решения в десятки раз быстрее чем Запад. Что на решения Ирана, Северной Кореи или России - Запад должен придумывать ответы, а не наоборот. Это удивительно?
А Украина, тем временем, отражает всё то, чем планировалось воевать против „злобной наты“. Многие расслабились и им уже не интересно, что происходит где-то там, в полях юга Украины. Я могу понять, почему это мало интересует испанцев и португальцев. Но почему это мало интересует крупные западные страны - для меня загадка. Именно эти ракеты, танки, пушки, шахеды, баллистические ракеты - все это для нас предназначалось и предназначается. Но зеленая политика и раздельный сбор мусора - Запад интересует больше.
Реальность такова, что внутрипартийные разборки в США - это потеря остатков престижа и рост антиевропейских, правых настроений в Европе. Люди все видят и не хотят винить себя за веру в неработающие инстанции и статьи уставов ООН или НАТО. Не хотят люди, как мои друзья в Украине, винить себя за веру в международные договоры, за обещания, за заявления о международном праве и поддержке. За отданное ядерное оружие.
Помнится, США подогнали авианосцы к берегам Северной Кореи, обещали раз и навсегда покончить с угрозой тоталитаризма. А потом не захотели проверять сколько может долететь из их межконтинентальных ракет до Японии или других островов. И если даже из трех десятков до США долетит две или три, попав по офисам Самсунга на Тайване, то мир, который мы знаем, станет беднее и опаснее. Мы забыли об этой позорной игре мускулами. А Северная Корея и Иран не забыли.
Что может сделать неядерная страна, против, например, России или Северной Кореи? Особенно, когда Запад начнет голосовать, собираться на каникулы, а потом долго противостоять упрямому Орбану, решать кризис польских перевозчиков или проводить очередную реформу по раздельному сбору пластика.
Что мы будем делать, когда другие страны решат возобновить ядерную программу? Ведь Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Тайвань, Бразилия могут начать этот цикл. Ничего там нет особо секретного на 2024 год - Пакистан смог и они смогут. Введем новые санкции? Заблокируем Нетфликс и Порнхаб?
Наш западный мир от производства ядерных устройств, войн и низкого уровня жизни сдерживали только угрозы санкций и надувание щек старых членов ядерного клуба.
Но теперь, когда стало очевидно, что санкции не работают, а влезать в новый Ирак на западе никто не хочет, возникает всего один вопрос. Мы всё ещё выбираем между войной и позором? Или уже получили и первое и второе?
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