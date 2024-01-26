МНЕНИЕ | Криштафович: туры российских пропагандистов в Эстонию надо пресекать

С другой стороны, например, Максим Кац – оппозиционный политик, который на родине заочно приговорён к восьми годам тюрьмы за распространение фейков про армию. Как видно, антивоенная в некоторых аспектах позиция не означает для российского политика ещё желания требовать возвращения оккупированных и аннексированных территорий. Пожалуйста, не стреляйте, не мобилизуйте нас, дайте нам свободно ездить на Запад, но украденные территории пусть останутся нам – это действительно, к сожалению, позиция многих российских политиков, считающих себя странным образом демократами. Многих, но не всех. И Кац сказал в своём интервью, что за пределами России есть некоторое число политиков и лидеров общественного мнения из России, которые заявляют, что Крым должен быть безусловно возвращён Украине, но эта позиция якобы непопулярна.

Моя позиция в отношении граждан страны-террориста, транслирующих нарративы Кремля, является однозначной: полиция и погранохрана должны установить опасность этих лиц для государственной безопасности и общественного порядка, и отправить их восвояси прямо с границы. При этом я требую, чтобы возможность въезда в Эстонию была заблокирована каждому гражданину России, который не даст чёткого ответа, что Крым является незаконно оккупированной частью Украины, которая должна быть освобождена. Абсолютно каждый гражданин страны-агрессора – Российской Федерации или Республики Беларусь – который не поставит подпись на соответствующем заявлении прямо на пограничном пункте, должен получить запрет на въезд на неопределённое время. И должны быть абсолютно исключены публичные выступления таких лиц в Эстонии, даже если это поддерживают некоторые местные самоуправления.

В интервью Кац заявил, что ни один российский политик не поддержит возвращения Крыма Украине, так как „в российском обществе другой взгляд на это“, и это, по словам Каца, нормально. Гражданин страны-агрессора выразил мнение, что вместо немедленного освобождения Крыма надо сначала спросить мнения его жителей о будущем оккупированной территории.

На дня в RusDelfi вышло интервью с бывшим московским муниципальным политиком Максимом Кацем, который находился в Таллинн е, как было сказано, с „концертом“ для 250 слушателей, который состоялся в зале принадлежащего городу бывшего дома красных офицеров.

Если провалишься на нашем тесте, то концерта в Эстонии, к сожалению, не будет, и шпили старого Таллинна ты тоже не увидишь.

По моему мнению, должно быть ясно, что в Эстонскую Республику должны получить возможность въезжать только те российские политики и лидеры общественного мнения, кто активно пропагандируют эту якобы непопулярную точку зрения. А те, кто позволяют себе в вопросе Крыма какие-то „но“, должны получить волчий билет, как и все остальные граждане страны-агрессора, которые поддерживают войну. Всех нужно на пограничном пункте подвергнуть основательному допросу и проверить, действительно ли мы имеем дело с демократом, либералом и антифашистом. Проверить не по его личной оценке, а по нашим контрольным вопросам. Если провалишься на нашем тесте, то концерта в Эстонии, к сожалению, не будет, и шпили старого Таллинна ты тоже не увидишь.

Проблемы с гражданами, представляющимися антивоенными активистами, были всё время. Например, Латвия аннулировала лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала „Дождь“ после того, как их ведущий призвал бороться за права российских мобилизованных, сообщая телеканалу о случаях нарушения прав солдат, поскольку они уже смогли помочь многим российским военнослужащим с оснащением и удобствами на фронте. Канал прекратил с „неудачно выразившимся“ журналистом трудовые отношения. Поскольку из-за опасности мобилизации из России уехали сотни политиков и лидеров общественного мнения с сомнительными взглядами, и многие из них ездят теперь по Европе с „концертами“, то КАПО и полиция должны, по-моему мнению, немного дополнить свой анализ рисков и каждого такого желающего организовать концерт в Эстонии спрашивать на границе, как минимум, чей Крым. Это очень важно для обеспечения нашей безопасности и общественного порядка, так как, например, у канала вышеуказанного Максима Каца в ютубе 2 миллиона подписчиков, и на его „концерт“ в доме красных офицеров в Таллинне собралось, как утверждается, 250 зрителей.

Мы должны внимательно проверять, с какими целями инфлюенсеры из числа граждан страны-агрессора приезжают на нашу территорию. Было бы, разумеется, немыслимо, если бы в 1943 году где-нибудь в Великобритании мог бы выступать какой-нибудь немецкий „антифашист“, который бы сказал, что Гитлер и война – это плохо, но оккупированная Польша должна остаться Третьему Рейху. Или в Лондоне работала бы немецкая антивоенная радиостанция, которая бы вдруг пускала в эфир призывы подавать в канцелярию Адольфа Гитлера обращения по поводу возможных нарушений прав немецких солдат на фронте, чтобы эти нарушения можно было оперативно исправить.

Большая часть называющих себя демократами российских политиков считают, однако, что в контексте войны с Украиной такое вполне уместно. Таких людей, если они приедут со своими выступлениями в Эстонию, нам следует дружески, но жёстко помочь денацифицировать. В отличие от кремлёвской верхушки, их на законопослушный и уважающий международное право путь поможет наставить не пожизненное заключение, а более мягкое наказание: например, штраф или арест за поддержку или оправдание международного преступления, либо просто запрет на въезд.

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