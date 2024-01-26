ВИДЕО | Ралли Монте-Карло: Тянак и еще два пилота вылетели с трассы на одном и том же повороте
На первом спецучастке чемпионата мира по ралли в Монте-Карло в пятницу проявились характерные для этого этапа скользкие и переменчивые дорожные условия. На СУ3 Отт Тянак (Hyundai), Такамото Кацута (Toyota) и Грегуар Мюнстер (M-Sport) смогли вернуться на трассу благодаря помощи зрителей.
Тянак в итоге проиграл 41,9 секунды своему товарищу по команде Тьерри Нейвилю, который выиграл СУ. Эстонец опустился с четвертого места на пятое в общем зачете (+59,4 лидеру Элфину Эвансу).
„На льду поворот стал длиннее, и я съехал в кювет передней частью“, - сказал Тянак.
Больше всех времени потерял Кацута, отстав от Нейвиля на 5 минут 24 секунды. „Чисто моя ошибка, очень глупая. Мы постараемся закончить гонку“, - разочарованно вздохнул Кацута.
Проигрыш Мюнстерп Нейвилю по итогам спецучастка составил 1.01,6.
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