ВИДЕО | Ралли Монте-Карло: Тянак и еще два пилота вылетели с трассы на одном и том же повороте

Тянак в итоге проиграл 41,9 секунды своему товарищу по команде Тьерри Нейвилю, который выиграл СУ. Эстонец опустился с четвертого места на пятое в общем зачете (+59,4 лидеру Элфину Эвансу).

„На льду поворот стал длиннее, и я съехал в кювет передней частью“, - сказал Тянак.

Больше всех времени потерял Кацута, отстав от Нейвиля на 5 минут 24 секунды. „Чисто моя ошибка, очень глупая. Мы постараемся закончить гонку“, - разочарованно вздохнул Кацута.

Проигрыш Мюнстерп Нейвилю по итогам спецучастка составил 1.01,6.

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