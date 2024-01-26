Что мы знаем о потерях России в Украине за 23 месяца войны
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 43 014 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Несмотря на отсутствие новостей о значимых изменениях линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери. За последние две недели нам удалось подтвердить гибель еще 1 283 российских военных (не все из них погибли в январе 2024 года).
Эта цифра существенно превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших за неделю) и сопоставима с числами потерь зимы прошлого года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.
При этом привлеченных с „гражданки“ людей нередко отправляют в бой, снабдив устаревшей техникой.
Так, например, подписавшего контракт в мае 2023 года Романа Окулова отправили служить в экипаж танка Т-62. Броня этих танков очень слаба для оружия, которое используется в Украине, а старый двигатель не позволяет быстро маневрировать на поле боя. В итоге экипажи часто становятся легкой мишенью, получают увечья и гибнут.
Окулов продержался на фронте 5 месяцев. До войны он работал поваром-кондитером и строителем, а в мае стал наводчиком танка. В сентябре Романа ранили. 19 января 2024 года, так и не оправившись от полученных травм, мужчина умер.
Реальное число потерь российской стороны определенно выше, чем установленные нами цифры – мы опираемся только на данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.
Основные тенденции
Основная нагрузка на передовой по-прежнему лежит на мобилизованных, добровольцах (в том числе тех, кто сейчас подписывает контракты с ЧВК „Редут“ и ее составляющими) и завербованных из колоний заключенных.
В сумме на людей, пришедших с „гражданки“ и вступивших в вооруженные структуры России уже после начала полномасштабного вторжения, сейчас приходится почти 50% всех боевых потерь России.
Из 5 169 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 4 130 человек, то есть 80%, погибли за последние 12 месяцев.
При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненых мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в зону так называемой спецоперации.
Российские гарнизонные военные суды стали гораздо чаще рассматривать административные иски от мобилизованных к военным госпиталям и учреждениям, проводящим военно-врачебные комиссии.
Приведенные выше цифры потерь — это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.
Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус.
Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.
Чтобы восполнить потери на фронте, Россия продолжает активно вербовать заключенных. Причем всех, кто подписывает контракт с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны.
То есть теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым также не позволят вернуться домой до конца войны. То, что раньше бывшие заключенные были в более привилегированном положении и возвращались через полгода, возмущало многие семьи мобилизованных.
„Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну“, — написал в одном из чатов Сергей, который, по его словам, с октября воюет в „Шторме“ (так называется отряды из заключенных, формируемые Министерством обороны России).
Изменились и условия освобождения из тюрьмы — теперь вместо помилования от российского президента Владимира Путина заключенные получают лишь условное освобождение.
На 26 января Би-би-си, „Медиазоне“ и команде волонтеров удалось установить имена 8 062 заключенных, которые погибли на территории Украины, воюя в составе российских подразделений.
В категорию заключенных мы записываем только тех погибших, чей срок подтверждается опубликованным решением суда. При этом далеко не все приговоры оцифрованы и не о всех погибших сообщают публично.
В реальности число погибших заключенных гораздо выше. И выжившие, и родственники погибших в один голос говорят, что сейчас тела многих убитых заключенных не эвакуируют неделями. Некоторые родственники не могут найти заключенных, последний раз выходивших на связь в июне–августе 2023 года.
Потери командиров
Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 3 079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше.
При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2 278 военных в звании от лейтенанта до капитана.
Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.
В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.
В то же самое время важно отметить, что потеря существенного числа офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных.
Общая оценка российских потерь
Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 43 014 человек. В это число входят сотрудники ЧВК „Вагнер“, но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах.
Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 86 тысяч человек погибшими.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, „Медиазона“ и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Однако если гражданин России добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К „другим войскам“ в графике отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
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