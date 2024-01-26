Что мы знаем о потерях России в Украине за 23 месяца войны

Из 5 169 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 4 130 человек, то есть 80%, погибли за последние 12 месяцев.

В сумме на людей, пришедших с „гражданки“ и вступивших в вооруженные структуры России уже после начала полномасштабного вторжения, сейчас приходится почти 50% всех боевых потерь России.

Основная нагрузка на передовой по-прежнему лежит на мобилизованных, добровольцах (в том числе тех, кто сейчас подписывает контракты с ЧВК „Редут“ и ее составляющими) и завербованных из колоний заключенных.

Реальное число потерь российской стороны определенно выше, чем установленные нами цифры – мы опираемся только на данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Окулов продержался на фронте 5 месяцев. До войны он работал поваром-кондитером и строителем, а в мае стал наводчиком танка. В сентябре Романа ранили. 19 января 2024 года, так и не оправившись от полученных травм, мужчина умер.

Так, например, подписавшего контракт в мае 2023 года Романа Окулова отправили служить в экипаж танка Т-62. Броня этих танков очень слаба для оружия, которое используется в Украине, а старый двигатель не позволяет быстро маневрировать на поле боя. В итоге экипажи часто становятся легкой мишенью, получают увечья и гибнут.

При этом привлеченных с „гражданки“ людей нередко отправляют в бой, снабдив устаревшей техникой.

Эта цифра существенно превышает средние показатели 2022 года (300 подтвержденных погибших за неделю) и сопоставима с числами потерь зимы прошлого года (600-800 подтвержденных погибших за неделю), когда российские силы пытались атаковать сразу в нескольких районах Донецкой области.

Несмотря на отсутствие новостей о значимых изменениях линии фронта, российская сторона продолжает нести большие потери. За последние две недели нам удалось подтвердить гибель еще 1 283 российских военных (не все из них погибли в январе 2024 года).

На 26 января Би-би-си, „Медиазоне“ и команде волонтеров удалось установить имена 8 062 заключенных, которые погибли на территории Украины, воюя в составе российских подразделений.

Изменились и условия освобождения из тюрьмы — теперь вместо помилования от российского президента Владимира Путина заключенные получают лишь условное освобождение.

„Если контракт сейчас подписываешь, будь готов умереть, старик. Это раньше как-то еще проскакивали. Полгода можно пропетлять. А до конца войны никакого фарта не хватит. Я уже понял, что не дотяну“, — написал в одном из чатов Сергей, который, по его словам, с октября воюет в „Шторме“ (так называется отряды из заключенных, формируемые Министерством обороны России).

То есть теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым также не позволят вернуться домой до конца войны. То, что раньше бывшие заключенные были в более привилегированном положении и возвращались через полгода, возмущало многие семьи мобилизованных.

Чтобы восполнить потери на фронте, Россия продолжает активно вербовать заключенных. Причем всех, кто подписывает контракт с сентября, обязывают служить уже не шесть месяцев, как раньше, а до конца войны.

Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус.

Приведенные выше цифры потерь — это наиболее консервативная оценка погибших из числа мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда смерть была подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Российские гарнизонные военные суды стали гораздо чаще рассматривать административные иски от мобилизованных к военным госпиталям и учреждениям, проводящим военно-врачебные комиссии.

При этом, судя по публикуемым судебным документам, раненых мобилизованных все чаще признают годными к дальнейшей службе и отправляют обратно в зону так называемой спецоперации.

В категорию заключенных мы записываем только тех погибших, чей срок подтверждается опубликованным решением суда. При этом далеко не все приговоры оцифрованы и не о всех погибших сообщают публично.

В реальности число погибших заключенных гораздо выше. И выжившие, и родственники погибших в один голос говорят, что сейчас тела многих убитых заключенных не эвакуируют неделями. Некоторые родственники не могут найти заключенных, последний раз выходивших на связь в июне–августе 2023 года.

Потери командиров

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 3 079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше.

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2 278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

В то же самое время важно отметить, что потеря существенного числа офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных.

Общая оценка российских потерь

Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 43 014 человек. В это число входят сотрудники ЧВК „Вагнер“, но в него не включены те, кто воевал на стороне России в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.