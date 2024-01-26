Голодные и предоставленные сами себе: PTA изъял у владельцев восемь собак

Как сообщил ведущий специалист южного региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Урмас Паллон, в одном случае двух собак изъяли у владельца по результатам повторной проверки. „Департамент провел проверку у владельца собак, чтобы убедиться, что он соблюдает предписания по содержанию животных. К сожалению, предписания не были выполнены, собак продолжали содержать в неподходящих условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья“, - пояснил Паллон.

Одна из собак содержалась в той части здания, в которой была разрушена крыша. Вторая собака находилась в помещении, заваленном мусором и отходами.

У второго владельца животных изъяли шесть собак. „Департаменту стало известно, что собак держат взаперти, им не дают еды и воды. Контрольная проверка подтвердила информацию. Собак держали в закрытом доме, они были предоставлены сами себе. Мы обнаружили совершенно исхудавших животных, пол был покрыт испражнениями, температура в помещении была очень низкой, собакам такой породы в таких условиях трудно выжить“, - сказал Паллон.

В настоящий момент все животные находятся в приюте, где о них заботятся и по возможности лечат.

Если вы стали свидетелем того, что жизни и здоровью животных угрожает опасность, сообщите об этом в Департамент сельского хозяйства и продовольствия по э-почте: vihje@pta.agri.ee.

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