Юрий Шевчук записал видео в поддержку Бориса Надеждина

Лидер известной в России и за ее пределами рок-группы „ДДТ“ Юрий Шевчук, с первых дней российского вторжения открыто выступивший против войны с Украиной, записал короткое видеов поддержку независимого претендента на пост президента России Бориса Надеждина.

„Я за мир и поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи“, - произносит Шевчук на собственноручно записанном видео. Вечером в четверг, 25 ноября, это видео опубликовал в Facebook и сам Надеждин.

В прошлом году Юрий Шевчук выпустил видеоклип на свою новую песню „Родина, вернись домой“, в которой есть слова „Не сходи с ума - это не твоя война“. Осенью 2023 года музыкант перенес инфаркт.

Борис Надеждин - независимый, антивоенный претендент на выборах президента РФ - собрал более 158 000 подписей избирателей для выдвижения своей кандидатуры. Соответствующая информация появилась на его сайте в 25 января. По данным штаба политика, в указанное число собранных подписей входят лишь те, что были собраны его сторонниками на территории России.

Борис Надеждин: Подписи на оккупированных РФ территориях не собирали

В интервью программе „DW Новости Шоу“, вышедшей в эфир 24 января, Борис Надеждин рассказал, что не собирал подписи за свое выдвижение на оккупированных РФ территориях Украины. „На самом деле жители практически всех регионов есть в Москве. В этом смысле мы будем сдавать подписи по всем регионам Российской Федерации, кроме тех, которые, как бы это помягче сказать, недавно вошли в состав России“, - сказал политик.