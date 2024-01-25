Шокирующий случай в Финляндии: отец семейства погиб на стройплощадке, ответственность никто не берет

Как пишет Ärileht со ссылкой на финское издание Iltallehti , смерть мужа и отца стала для супруги и дочерей большим шоком. О том горе, которые переживают близкие, говорится в материалах предварительного расследования полиции.

Пара познакомилась в начале 2001 года, и вскоре у них родились две дочери. Когда дети были маленькими, супруг оставался дома. В строительную и металлообрабатывающую сферу он вернулся работать в августе 2005 года.