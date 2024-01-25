25.01.2024, 21:37
Шокирующий случай в Финляндии: отец семейства погиб на стройплощадке, ответственность никто не берет(2)
ФОТО: USJ | SHUTTERSTOCK VIA PUZZLEPIX
В Тампере в августе 2021 года на строительстве школы погиб отец двух детей. На мужчину, работавшего на объекте сварщиком, упал тяжелый бетонный элемент.
Как пишет Ärileht со ссылкой на финское издание Iltallehti, смерть мужа и отца стала для супруги и дочерей большим шоком. О том горе, которые переживают близкие, говорится в материалах предварительного расследования полиции.