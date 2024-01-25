Украина требует осмотра места крушения Ил-76 экспертами ООН

Власти Украины настаивают на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого, как утверждает РФ, погибли 65 украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) с призывом осмотреть место катастрофы. „Украина требует прозрачного международного расследования по падению самолета Ил-76“, - написал Лубинец в соцсети Facebook в четверг, 25 января,.

По словам омбудсмена, он также попросил предоставить Киеву информацию о том, проинформировала ли Россия эти организации о перевозке военнопленных самолетом. Одновременно Дмитрий Лубинец выразил уверенность в том, что международных экспертов не допустят к осмотру места падения самолета, несмотря на „заявления-обвинения“ РФ, как это было „в случае с трагедией в Еленовке“.

„Ответственность за военнопленных лежит на удерживающей их стороне“

Кроме того, Лубинец подтвердил, что в день катастрофы планировался обмен пленными между Украиной и РФ. „Согласно Женевским конвенциям, полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне тех, кто их удерживает. Кроме того, перевозящая военнопленных страна должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных МККК. В данном случае эта ответственность на России“, - подчеркнул он.

По словам омбудсмена, в настоящее время „нет никаких признаков того, что в самолете было большое количество людей“. „На мой взгляд, это яркий пример, когда РФ запланировала пропагандистскую информационную кампанию против Украины. Считаю, что враг и дальше будет использовать тему военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и уменьшить поддержку нашего государства партнерами“, - добавил он.

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