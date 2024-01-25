Чемпиона Адавере по конькобежному спорту наградят 25-килограммовым поросенком

В этом году исполняется 60 лет со дня триумфа Антсона, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Инсбруке в 1964 году. „Мы отмечаем две годовщины одними соревнованиями“, - сказал Вяйно Трейман, который руководит конькобежным спортом в Адавере.

В прошлом году на соревнования „Kuldne 1500“ в Адавере приехал 71 конькобежец. В соревнованиях участвовала и Саския Алусалу, занявшая четвертое место на Олимпиаде в Пхёнчхане и завершившая спортивную карьеру в августе 2021 года.

Трейман надеется, что в этом году интерес к мероприятию будет аналогичный: детские соревнования пройдут 3 февраля, а взрослые - днем позже. „В соревнованиях могут принимать участие дети с четырех лет, также у нас есть отдельная возрастная группа для людей старше 70 лет. Впервые это международное соревнование, так как приедут и латыши“, - говорит Трейман.

„Эти соревнования имеют для меня очень большое значение. Я начал кататься на коньках благодаря олимпийской победе Антсона, и теперь это стало традицией“. продолжил Трейман, которому также несколько раз бросал вызов Мартен Лийв, недавно завоевавший серебро на чемпионате Европы.

Чемпион „Kuldne 1500“ награждается 25-килограммовым копченым поросенком. „За прошедшие годы эта награда стала знаковой“, — признал Трейман..

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