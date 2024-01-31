Эксперт: Эстонии нужен публичный регистр признанных бухгалтеров и лицензирование чиновников Налогово-таможенного департамента

В Эстонии пока не установлено обязательство, согласно которому все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию. В 2020 году Эстонская ассоциация бухгалтеров (ERK) инициировала признание бухгалтерских предприятий под руководством комиссии по бухгалтерским услугам. „Признанное бухгалтерское предприятие ERK“ – это, по сути, знак качества, подчеркивающий профессионализм и надежность конкретного поставщика бухгалтерских услуг.

Поправки к закону предусматривают, что служба доходов соседней страны должна вести публичный регистр бухгалтеров-фрилансеров, что дает получателям услуг возможность проверить право соответствующего лица на оказание клиентам бухгалтерских услуг. Бухгалтеры (юридические и физические лица), получившие разрешение на оказание бухгалтерских услуг, вносятся в реестр лицензированных бухгалтеров, оказывающих услуги клиентам, который находится в открытом доступе на сайте Службы государственных доходов Латвии. Эстонская ассоциация бухгалтеров тоже рассматривает возможность создания аналогичного регистра признанных бухгалтеров по примеру Латвии, чтобы представить его в Рийгикогу.

Бухгалтеры, на государственном уровне получившие разрешение на оказание внешних бухгалтерских услуг, вносятся, например, в регистр лицензированных в Латвии бухгалтеров, который находится в открытом доступе на сайте Службы государственных доходов Латвии. Эстонская ассоциация бухгалтеров по примеру Латвии тоже рассматривает возможность создания аналогичного регистра признанных бухгалтеров, чтобы представить это вскоре в Рийгикогу. В Эстонии пока не установлено обязательство, согласно которому все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию.

Согласно законодательству Латвии, бухгалтер внешних бухгалтерских услуг – это лицо, которое на основании письменного соглашения с предприятием (за исключением трудового договора) обязуется предоставлять клиенту бухгалтерские услуги. Соответственно, его квалификация должна соответствовать по меньшей мере профессиональной квалификации требуемого уровня, что подтверждается соответствующим дипломом или свидетельством об образовании в области бухгалтерского учета, экономики, управления или финансов.

Требования, которые проверяет внутренний аудитор, включают, например, такие: есть ли у предприятия анализ рисков и план действий в чрезвычайных ситуациях для обеспечения непрерывности работы; количество работников (или членов правления), имеющих действующее профессиональное свидетельство 6 уровня или квалификацию присяжного аудитора; соблюдает ли предприятие правила защиты данных, установленные Законом о защите личных данных и Общим регламентом ЕС о защите личных данных; соблюдает ли предприятие правила, установленные Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма; реализует ли предприятие достаточные меры для обеспечения качества оказания бухгалтерских услуг и т. д.

Соответствие требованиям проверяет независимый сертифицированный (CIA) или аттестованный (CGAP) внутренний аудитор, которого ходатайствующее о признании бухгалтерское предприятие выбирает из числа членов Эстонской ассоциации внутренних аудиторов по своему усмотрению и оплачивает подтверждение соответствия требованиям в соответствии с договором, заключенным с внутренним аудитором.

Квалификация, полученная бухгалтером, или знак качества, присвоенный предприятию в результате сертификации, безусловно, является профессиональным подходом и определяют компетентность как физических, так и юридических лиц, поскольку у них как у специалистов можно безопасно заказывать качественные бухгалтерские услуги. Процедура признания происходит в соответствии с „Порядком признания бухгалтерского предприятия“, утвержденным Советом ERK. Чтобы получить признание, бухгалтерское предприятие должно соответствовать критериям оценки, представленным в документе „Требования к признанному ERK бухгалтерскому предприятию“.

Помимо прочего, Эстонская ассоциация бухгалтеров дважды в год организует профессиональные экзамены для бухгалтеров. В целях повышения уверенности работодателя и установления единых правил оценки созданы профессиональные стандарты бухгалтерского учета, на основе которых можно подтвердить уровень своей квалификации. Любому уважающему себя бухгалтеру важно, чтобы его считали профессионалом не только на основании диплома учебного заведения и впечатляющего резюме, но и на основании профессионального сертификата. Сейчас в профессиональной сфере бухгалтерского учета действуют три профессиональных стандарта: бухгалтер, уровень 5; старший бухгалтер, уровень 6; главный бухгалтер, уровень 7.

Было бы правильно и разумно по примеру Латвии и в Эстонии учитывать обязанность, в соответствии с которой все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию. В то же время стоит отметить, что отсутствие такой обязанности вызывает беспокойство и в государственных учреждениях, например, в Налогово-таможенном департаменте, поскольку сферой деятельности этого департамента является налогообложение частных и юридических лиц и контроль за тем, чтобы налоги были уплачены правильно. Исходя из этого государственные чиновники Налогово-таможенного департамента в лице налоговых аудиторов, осуществляющих проверки физических и юридических лиц, по понятным причинам должны обладать, помимо знаний и опыта в области финансов и бухгалтерии, также соответствующим уровнем знаний, отвечающим более высоким профессиональным стандартам. Например, рядовой государственный служащий в лице налогового администратора должен обладать знаниями, соответствующими стандарту бухгалтера 5-го уровня, а руководитель подразделения налогового аудитора должен подтвердить свои знания согласно профессиональному стандарту старшего бухгалтера 6-го уровня.

Albiorix OÜ – первое предприятие в этом списке, получившее признание ведущих экспертов в области экономики и бухгалтерского учета под номером 001. Кроме того, стоит отметить, что предприятие также регулярно отправляет своих сотрудников на повышение квалификации и сдачу экзаменов на получение профессионального стандарта: бухгалтер, уровень 5; старший бухгалтер, уровень 6.

Было бы правильно и разумно по примеру Латвии и в Эстонии создать обязанность, в соответствии с которой все физические или юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую лицензию. Отсутствие такой обязанности вызывает беспокойство и в государственных учреждениях Эстонии, например в Налогово-таможенном департаменте, поскольку сферой деятельности этого департамента является налогообложение частных и юридических лиц и проверка правильности уплаты налогов.

Признанный поставщик бухгалтерских услуг в Эстонии должен иметь соответствующую требованиям лицензию, что должно пропорционально распространяться и в отношении налоговых аудиторов, которые проводят проверку частных и юридических лиц. В противном случае может считаться несправедливым то обстоятельство, что несертифицированный налоговый администратор проводит проверку признанных лиц и на ее основании делает выводы и налоговые решения, что в данном контексте можно рассматривать как нарушение прав прошедших проверку лиц, которые подтвердили свои знания и получили соответствующий уровень профессионального стандарта. На практике возникают также затруднения, при которых государство дает не имеющим лицензии налоговым аудиторам Налогово-таможенного департамента, проверяющим частных и юридических лиц, так сказать привилегию невиновности и неприкосновенности.

Таким образом, признанные физические и юридические лица, оказывающие бухгалтерские услуги, должны иметь соответствующую требованиям лицензию, что должно пропорционально распространяться и в отношении налоговых аудиторов, которые проводят проверку частных и юридических лиц. В противном случае может считаться несправедливым то обстоятельство, что несертифицированный налоговый администратор проводит проверку признанных лиц и на ее основании делает выводы и налоговые решения, что в данном контексте можно рассматривать как нарушение прав прошедших проверку лиц, которые подтвердили свои знания и получили соответствующий уровень профессионального стандарта. А на практике возникают и другие затруднения, при которых государство дает не имеющим лицензии налоговым аудиторам Налогово-таможенного департамента, проверяющим частных и юридических лиц, так сказать привилегию невиновности и неприкосновенности.

Для граждан в демократическом государстве права и обязанности каждого из нас должны распределяться таким образом, чтобы это прежде всего не затрагивало и не нарушало само право. Частные и юридические лица, подтвердившие свои навыки и знания соответствующими сертификатами, являются высококвалифицированными специалистами в своей области, а значит, их оценку тех или иных действий нужно принимать во внимание и учитывать. При этом к предприятиям, получившим соответствующее признание, следует относиться как к экспертам.

Как эксперт я настоятельно рекомендую предприятиям, которые не являются бухгалтерскими бюро, но в которых все же работают бухгалтеры, организовать для них обучение для получения профессиональных стандартов 5 и 6 уровня.

В условиях, когда получение профессионального статуса еще не является обязательным, получить признание гораздо проще, чем в условиях, когда время на обучение и сдачу экзаменов ограничено. Желаю всем предприятиям, целью которых является не только развитие собственной деятельности, но и развитие своих сотрудников и приобретение ими профессиональной квалификации, в ближайшем будущем успешно получить соответствующую квалификацию бухгалтера или знак качества. С услугами Albiorix как признанного бухгалтерского предприятия можно ознакомиться на сайте www.albiorix.eu/ru.