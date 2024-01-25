Правда ли, что участник форума в Давосе со сцены послал президента ВЭФ Клауса Шваба?

Всемирный экономический форум — неправительственная организация, созданная немецким экономистом Клаусом Швабом в 1971 году. Ежегодно ВЭФ проводит саммит в швейцарском Давос е, куда политические, деловые и культурные лидеры со всего мира приезжают, чтобы обсудить перспективы глобального экономического развития, политические проблемы и другие актуальные вопросы. После начала пандемии COVID-19 Клаус Шваб выступил с инициативой под названием „ Великая перезагрузка “, в рамках которой предложил рассматривать пандемию как возможность переустройства мировой экономики с целью создания „более здорового, справедливого и процветающего будущего“. Вокруг инициативы Шваба сразу же возникли теории заговора — якобы настоящая цель этих изменений состоит в создании авторитарного мирового правительства во главе с могущественными бизнесменами и политиками. С тех пор и ВЭФ, и сам Шваб не раз становились объектами фейковых новостей. Так, ранее в интернете распространялись новости о том, что для борьбы с изменением климата ВЭФ предложил усыпить миллион домашних кошек и собак, что участники форума призывали разрешить браки с животными и что отец Шваба был доверенным лицом Гитлера . Все они оказались ложными.

Утверждается, что 19-секундное видео , которое опубликовали некоторые информационные порталы, — фрагмент из трансляции с ВЭФ , на котором мужчина, стоящий за трибуной на фоне логотипов форума, выкрикивает ругательства в адрес основателя форума Клауса Шваба и участников мероприятия. Он кричит: „Я благодарен Всемирному экономическому форуму за возможность оказаться на этой сцене и сказать: „Иди к чёрту, Клаус Шваб , и иди к чёрту, новый мировой порядок. Мы, люди, родились свободными и останемся свободными, а вы и все ваши друзья-глобалисты, включая всех, кто находится в этом зале, можете идти к чёрту!““. После этого основатель ВЭФ и президент Швейцарии Виола Амерд, якобы присутствующие в этот момент на сцене, встают и уходят, а трансляция обрывается. Скандальным видео делились пользователи соцсетей („ ВКонтакте “, X , Facebook ) и блог-платформ , а также авторы многих популярных Telegram-каналов, например „ Бочарик (ага, тот самый) “ (253 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „ Синяя Z борода “ (78 000 просмотров).

„Проверено“ не удалось обнаружить новость о резонансном выступлении Дэймона Имани на ВЭФ ни в одном авторитетном СМИ. Ничего не дал и поиск по сайту самого форума. В программе мероприятия, которое в 2024 году проходило с 14 по 19 января, спикер с таким именем также не значится.

Сама видеозапись выглядит подозрительно: если присмотреться, заметно, что, хотя Имани, Шваб и Амерд находятся на одной сцене, освещение их лиц значительно отличается, как и качество изображения — Имани виден более чётко. Это позволяет предположить, что фигура одиозного спикера просто добавлена в видео на монтаже.

Если поискать имя Дэймона Имани в Google, можно найти его личный сайт. Там сказано, что он продюсер и художник иранского происхождения из Дании, создающий видео на различные темы, включая социальные проблемы и актуальные новости. Отмечается также, что контент Имани известен своей сатирической направленностью. 17 января 2024 года Имани опубликовал разбираемую видеозапись сразу в нескольких своих аккаунтах — на платформах YouTube, X и Instagram. Под каждым из постов есть пометка: „Сатира, но правда“ (перифраз расхожей англоязычной фразы „Sad but true“ — „Грустно, но правда“).

Позже Имани выложил в Instagram ещё несколько видео о ВЭФ — каждое из них также сопровождало уточнение о сатирическом характере публикации. Например, в одном из роликов Имани стоит на трибуне с синяком под глазом и сначала извиняется за ругательства в адрес участников ВЭФ, а затем начинает выкрикивать их снова. В соцсети X к посту Имани было добавлено примечание в рамках программы Community Notes, которая дает пользователям возможность аргументированно опровергать недостоверные сообщения или дополнять манипулятивные посты. Имани возмущался, что он сам отметил этот пост как сатиру, и как раз ссылка на его пост с этой отметкой и использована в комментарии Community Notes как подтверждение недостоверности. Он заявил, что, помечая пост как не соответствующий действительности, его просто пытаются лишить монетизации.

Фактчекеры из агентства AFP нашли видеозапись с форума, которая была использована для создания видео Имани. Момент, где он якобы выступает за трибуной, обращаясь к сидящему на сцене Швабу, взят из трансляции приветственного слова президента ВЭФ Бёрге Бренде, которого создатель разбираемого видео и заменил своим изображением. Из той же записи позаимствован фрагмент, где Шваб и Амерд уходят со сцены, якобы возмущённые речью Имани.

Таким образом, видео, где один из спикеров ВЭФ Дэймон Имани якобы посылает и оскорбляет Клауса Шваба и других участников форума, — результат видеомонтажа, а его автор — сам Имани. Он выложил ролик в свои соцсети, недвусмысленно пояснив, что это сатира, однако многие интернет-пользователи приняли видео за настоящее и распространили его с соответствующими комментариями.

Итог: Сатирические новости